EdF : la stat très gênante de Kylian Mbappé

Un but contre son camp autrichien et un penalty de Kylian Mbappé, c’est le bilan famélique de l’attaque française sur ce début d’Euro. Pas besoin de se lancer dans des calculs d’épicier, les chiffres sont abusivement insuffisants et il en faudra plus pour espérer accrocher le dernier carré du tournoi, l’objectif fixé par le président de la FFF, Philippe Diallo.

Aujourd’hui, deux statistiques alarmantes viennent traduire cette panne d’efficacité : les Bleus n’ont converti aucun de leurs 53 derniers tirs dans le jeu à l’Euro (le dernier but dans le jeu avait été inscrit en 2021 par Paul Pogba face à la Suisse). En ce qui concerne le chef de file de l’attaque tricolore, Kylian Mbappé, il a tenté plus de tirs (20) que n’importe quel joueur de la France à l’Euro depuis 1980, selon les chiffres d’Opta. Inquiétant.