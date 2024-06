Équipe de France : l’attaque des Bleus devient très gênante…

Didier Deschamps et ses hommes ont beau pester contre le penalty polonais donné à retirer alors que Mike Maignan l’avait arrêté, le sort de ce triste France-Pologne ne s’est pas joué uniquement sur ce fait de jeu. Encore une fois, c’est l’attaque qui a péché. Et si les Bleus s’en étaient sortis face à l’Autriche (1-0) et avaient tenu contre les Pays-Bas (0-0), ce manque d’efficacité a logiquement été fatal à une équipe qui devait battre largement les Polonais pour espérer terminer première de sa poule et s’éviter une partie de tableau très difficile pour la suite. Car ce soir, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et les autres ont clairement mangé la feuille. Certes, le portier adverse Lukasz Skorupski a sorti un match XXL (il a d’ailleurs été élu homme du match par notre rédaction), mais les Français ont raté de nombreuses grosses actions de but (11e, 19e, 42e, 45e, 59e). Et que dire du face-à-face raté de Mbappé juste avant que l’arbitre ne siffle le penalty pour la Pologne ?

Le Bondynois pourra toujours se consoler en se disant que son but aurait été annulé s’il avait marqué. Cependant, une statistique fait mal à la star française. Selon Opta, « Kylian Mbappé a tenté plus de tirs sans marquer que n’importe quel joueur de la France à l’Euro depuis qu’Opta l’analyse (1980), avec un total de 20 frappes dont 6 cadrées. » Pour un élément censé être le leader offensif de son équipe… Interrogés à l’issue du match, certains Bleus ne cachaient pas d’ailleurs leur déception face à toutes ces actions gâchées. « Oui, frustrant, on aurait aimé finir premier. On n’a pas mis assez ce soir. il faudra se contenter de la deuxième place. On avait tout entre nos pieds, mais on n’a pas fait assez. Le gardien a été très bon, mais malgré ça, on doit faire beaucoup mieux pour marquer. On a encore ce problème d’efficacité. C’est positif, on est qualifié, on ne sait pas encore contre qui on jouera. On n’a pas atteint l’objectif qui était la première place », déclarait Adrien Rabiot sur beIN Sports, imité quelques instants plus tard par Bradley Barcola.

« C’est décevant, je suis quand même content pour ma première. On aurait pu faire mieux devant le but. On tenait le match. On s’est fait avoir parce qu’on n’a pas marqué le deuxième. Mais je me suis senti bien. Je l’ai appris hier soir (sa première titularisation, ndlr), c’était une grande chose. J’ai mis du temps à m’endormir, j’étais content. J’ai abordé ce match comme j’aborde tous les matches. C’est déjà bien ce qu’on fait avec Ousmane (Dembélé) sur les côtés. Si on arrive à rajouter quelque chose en plus à l’équipe, ça va mieux tourner, on aura plus d’occasions. Si on rajoute un truc plus collectif, c’est bien aussi. » Même Youssouf Fofana, entré en fin de rencontre, n’a pas hésité à en remettre une couche, confiant qu’il partageait le point de vue de Rabiot. «Oui, étant donné qu’il (Adrien Rabiot, ndlr) a beaucoup joué. Je partage son sentiment, mais plus offensivement. Dans le reste du match, que ce soit défensivement ou avant le ballon, on a été plutôt bon.» Et Deschamps dans tout ça ? Le sélectionneur préfère rester positif.

« On a fait ce qu’il fallait en se procurant des occasions pour gagner. On aurait pu mieux faire en efficacité, même si le gardien a fait de très beaux arrêts. On aurait aimé se mettre à l’abri avec deux buts d’avance mais on n’a pas été capable de le faire », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports, avant de poursuivre en conférence de presse. « Evidemment que c’est la phase à améliorer mais c’est le foot aussi. Je serais beaucoup plus inquiet si on n’avait pas d’occasions. Il y a toujours une marge d’amélioration. » Un discours partagé par son président, Philippe Diallo. « Ça va être un nouveau tournoi qui va commencer, avec des éliminations sur un match. Je reste confiant car l’équipe est forte et talentueuse. Si on arrive à marquer ces petits buts, car on se crée des occasions mais on ne marque pas, je garde toute ma confiance dans cette équipe. » Et inutile de dire qu’il en faudra de la confiance pour sortir vainqueur d’une partie de tableau avec le Portugal, l’Allemagne, l’Espagne et possiblement la Belgique dès les 8es.