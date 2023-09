EdF : l’avertissement d’Aurélien Tchouaméni

La suite après cette publicité

La France n’avait plus connu la défaite depuis le 3e match de phase de poules de la Coupe du Monde face à la Tunisie. Elle a malheureusement regoutté à cela ce soir en Allemagne en match amical. Les Bleus s’inclinent 2-1 après une prestation un peu manquée. La composition de Didier Deschamps peut expliquer certaines choses lui qui a beaucoup fait tourner mais ça ne fait pas tout lance Aurélien Tchouaméni. À nouveau titulaire ce soir, le milieu de terrain du Real avertit ses partenaires sur la suite des évènements.

«Il ne manquait pas d’envie mais on a été moins efficace que d’habitude et ça se paye cash. Dans l’ensemble, on ne fait pas un mauvais match. Il voulait nous faire mal à domicile. On a manqué d’efficacité dans les occasions qu’on a eues. Il y a encore des choses à travailler. On veut gagner tous les matchs car on est des compétiteurs. On va revenir dans les prochains matchs. La dernière fois c’était un très mauvais sentiment (en référence à la finale de la Coupe du Monde). C’est le jeu», réagit l’ancien Monégasque sur TF1.