Watford met la main sur le Colombien Carlos Sanchez

Eté 2007. Francis Decourrière, le président de Valenciennes, pose aux côtés de sa nouvelle recrue. Débarqué de l'Atletico River Plate Montevideo, le jeune milieu défensif colombien Carlos Sanchez, 21 ans, paraphe un contrat de 5 saisons dans le Nord. VA débourse 1,2 M€. Cette année-là, les Valenciennois emmenés par Antoine Kombouaré sur le banc, Steve Savidan, Djamel Belmadi et Sébastien Roudet sur la pelouse, concluent l'exercice à la 13e place de Ligue 1.

Depuis, Carlos Sanchez a bourlingué. Aujourd'hui âgé de 35 ans, 88 sélections avec les Cafeteros au compteur, il n'en a pas encore terminé avec le football. Libre depuis son départ de West Ham l'été dernier, le natif de Quibdó s'est engagé, jusqu'à la fin de la saison, en faveur de Watford, 3e de Championship actuellement à la lutte pour remonter en Premier League. Le nouveau numéro 28 des Hornets va donc découvrir un dixième club, après le Danubio, River Plate (Uruguay), Valenciennes, les Rangers de Talca (Chili), Elche, Aston Villa, la Fiorentina, l'Espanyol et West Ham.

✍️ We are pleased to announce the signing of experienced Colombia international @carlossanchez6.



Welcome to the family, Carlos 🇨🇴 @_AFEX