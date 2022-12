Coupe du Monde 2022 : les célébrations argentines font jaser !

La suite après cette publicité

Ils l'ont tellement attendu. Le trophée de la Coupe du Monde a finalement été enfin remis aux Argentins après une finale légendaire face à l'équipe de France. Buenos Aires a pu exploser de joie comme le reste du pays, Lionel Messi a gagné la plus grande compétition internationale, le sélectionneur Lionel Scaloni a pu relâcher la pression et pleurer à grosses larmes. Plus que de la joie, presque du soulagement. Et certains débordements.

A commencer par des réactions très virulentes à l'encontre de l'adversaire français. Comme nous vous l'avons relayé ce matin, la joie argentine a parfois débordé. Insultes racistes à l'encontre de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux et dans les rues, maillot brûlé par des supporters... Le numéro 10 français s'est visiblement fait beaucoup d'ennemis chez les Argentins, qui ont pris ses déclarations sur le foot sud-américain comme une véritable source de motivation.

Pas mieux du côté des joueurs...

Le gardien Emiliano Martinez ne l'a pas oublié au moment de fêter la victoire avec ses coéquipiers dans le vestiaire, en réclamant « une minute de silence » pour le Français avant de reprendre la chenille et les chants. Le portier argentin s'est aussi illustré d'une mauvaise manière avec un geste presque obscène en récupérant le trophée de meilleur gardien de la compétition, sous les yeux des officiels qatariens.

Mais ce n'est pas tout. Sergio Agüero, ancien international argentin, a aussi dérapé, en insultant Eduardo Camavinga sur une vidéo. Déjà à l'oeuvre dans le tunnel menant aux vestiaires lors de Pays-Bas-Argentine où il avait alimenté la tension entre les joueurs à l'issue de la rencontre, l'ancien attaquant, désormais à la retraite, a traité Camavinga de « tête de b.te ». On a connu plus élégant comme manière de célébrer un titre mondial, acquis de haute lutte.