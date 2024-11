Ligue 1 : Saint-Étienne se relance contre Montpellier

Dans la suite de cette 12e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne (16e) recevait Montpellier (18e) au stade Geoffroy-Guichard. Les deux équipes du bas de tableau du championnat étaient dans des dynamiques différentes. Avant la trêve, les Stéphanois s’étaient inclinés dans le derby du Rhône contre l’Olympique Lyonnais (1-0), tandis que les Montpelliérains avaient remporté leur deuxième rencontre de la saison, contre le Stade Brestois (3-1). En première période, les joueurs d’Olivier Dall’Oglio qui ont dominé cette rencontre. Mais l’occasion la plus dangereuse aura été montpelliéraine, avec ce débordement de Nordin et le retour salvateur de Younès Abdelhamid dans le dos de Téji Savanier (38e) pour empêcher le capitaine du MHSC de marquer. À noter que la rencontre a été interrompue pendant une minute, après des jets de balle de tennis de la part des supporters stéphanois sur le terrain.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 ASSE 13 12 -14 4 1 7 11 25 18 Montpellier 7 12 -21 2 1 9 11 32

Au retour des vestiaires, Benjamin Bouchouari profite du dégagement raté de Randy Nzingoula pour reprendre le ballon de volée et tromper Benjamin Lecomte pour l’ouverture du score (47e). Sept minutes plus tard, les Héraultais pensaient se voir accorder un penalty après une faute sur Mousa Al-Tamari. Mais après avoir vu la VAR, l’arbitre de la rencontre Florent Batta est revenu sur sa décision. Saint-Étienne a tenu bon pour remporter ce match sur le plus petit des scores (1-0) et se donner de l’air. Les Rhodaniens sont provisoirement 13e. Jean-Louis Gasset et Montpellier restent, quant à eux, à la dernière place du classement.