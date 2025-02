Discipline : les sanctions de Gasset et Still sont tombées

Expulsés, à leur grande surprise, lors du match entre Montpellier et Lens, Jean-Louis Gasset et Will Still connaissent les sanctions prises par la commission de discipline à leur encontre.

Ainsi, le coach du MHSC a pris un match ferme de suspension plus un match avec sursis. Quant à son homologue lensois, il a écopé d’un seul match de suspension.