PSG : les révélations de Thomas Tuchel sur son départ surprise

Un Noël très spécial. Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis l'été 2018, Thomas Tuchel n'avait pas vu venir cette décision des dirigeants parisiens. Car juste avant Noël, le club de la capitale a décidé de se séparer du coach allemand, juste après une victoire 4-0 contre Strasbourg en Ligue 1, le 23 décembre.

Surpris par ce licenciement, le technicien de 47 ans a cependant rapidement trouvé un autre challenge en signant à Chelsea quelques semaines plus tard. Un club où l'ancien coach du PSG n'avait pas encore connu la défaite toutes compétitions confondues, jusqu'à aujourd'hui et ce lourd revers face à West Brom en Premier League (2-5).

«Le Noël n'était pas agréable pour moi et ma famille»

Performant avec les Blues, Thomas Tuchel ne s'était pas encore livré sur son départ de la capitale française. Mais pour Canal +, le principal concerné a accepté d'aborder le sujet. Et clairement, les fêtes de fin d'année ont eu un goût amer : «Noël n'était pas agréable pour moi et ma famille. C'était bizarre. On a entendu l'intérêt de Chelsea, et je me suis dit que j'allais essayer. On n'a pas eu le temps de réfléchir, d'avoir peur ou d'hésiter. C'était peut être la meilleure chose.»

Mais en deux ans et demi à Paris, l'actuel entraîneur de Chelsea a beaucoup appris. «C'est une expérience incroyable, un grand club avec des joueurs parmi les meilleurs au monde. Avoir à gérer ces personnalités, c'était un grand défi. J'ai eu une relation exceptionnelle avec tout le staff. Beaucoup de moments que je ne vais pas oublier, c'est clair», a conclu Thomas Tuchel. Un départ compliqué donc mais une expérience enrichissante.