Brésil : le terrible message de Vinicius Jr

Éliminé de la Copa América au stade des quarts de finale après une défaite aux tirs au but contre l’Uruguay (0-0), Vinicius Jr peut avoir de gros regrets. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, il aurait été le grand favori pour le Ballon d’Or en cas de victoire lors du trophée sud-américain. Mais quelques jours après son élimination, l’ailier de 23 ans s’est excusé après avoir été suspendu pour disputer la rencontre contre la Celeste après deux cartons jaunes reçus en phase de poules.

«La Copa América est terminée et il est temps de réfléchir, de savoir comment gérer la défaite. Le sentiment de frustration reprend le dessus. Une fois de plus, lors des tirs au but, j’ai pris deux cartons jaunes qui auraient pu être évités. Une fois de plus, j’ai assisté à l’élimination depuis le banc de touche. Mais cette fois, c’était ma faute. Je m’en excuse. Je sais écouter les critiques et, croyez-moi, les critiques les plus dures viennent de chez moi. Heureusement, ma carrière en équipe nationale ne fait que commencer. Avec mes coéquipiers, j’aurai la chance de remettre notre équipe nationale à sa place. NOUS REVIENDRONS AU SOMMET !»