Guido Rodriguez s’engage avec West Ham

Les Hammers sont parmi les plus actifs de ce mercato estival. Après Luis Guilherme, Crysencio Summerville, Niclas Füllkrug et Max Kilman, West Ham United continue de s’activer et vient d’enrôler le milieu de terrain argentin, Guido Rodriguez (30 ans). Longtemps pisté par l’Olympique Lyonnais l’an dernier, le milieu de terrain de 30 ans était libre après la fin de son contrat au Real Betis en juin dernier et s’est engagé avec West Ham pour une durée non précisée.

La suite après cette publicité

«West Ham United est heureux de confirmer la signature de l’international argentin, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Copa América à deux reprises, Guido Rodríguez. Le milieu de terrain défensif Rodríguez arrive au London Stadium sur un transfert libre, après avoir quitté le club espagnol Real Betis, où il avait passé quatre saisons et demie, à l’expiration de son contrat en juin».