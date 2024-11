La Catalogne se régale des malheurs du Real Madrid !

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c’est surtout valable dans le foot, encore plus quand il s’agit des deux frères ennemis du football espagnol, le Real Madrid et le FC Barcelone. Forcément, du côté de la Catalogne, on se régale en ce moment. Toute la frustration et les critiques qui s’abattent sur les Merengues font sourire les Catalans, qui en plus de ça sont sur un petit nuage grâce aux bonnes prestations de leur club de cœur.

Depuis hier soir, les articles se multiplient dans les médias catalans. « Ancelotti, reste ! », se moque par exemple un journaliste de Sport dans un article d’opinion, estimant que le licenciement de l’Italien ne serait pas une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. « La défense est terrible, le milieu fait des erreurs enfantines et la ligne de mire des attaquants est abimée. La faute de tout ça est de Carlo Ancelotti et de l’obsession de recruter des stars même si ce n’est pas nécessaire », peut-on lire dans le même papier.

Mbappé prend cher

« Un Real Madrid lesté par Mbappé et désorienté par Ancelotti », ajoute Sport dans un autre article. Effectivement, les prestations assez médiocres du Bondynois font les choux gras des médias barcelonais. Il faut dire que l’été dernier, les Madrilènes avaient plutôt bombé le torse, fiers d’avoir attiré celui qu’ils considéraient comme le meilleur joueur du monde. Et ce, alors que les Barcelonais, en pleine crise financière, réalisaient un mercato plutôt calme.

« Cette équipe ne joue à rien. Tout le Bernabéu attend un débordement de Vinicius Jr ou quelque chose de Mbappé, mais il n’y a aucun concept footballistique solide derrière les individualités », souligne Mundo Deportivo. « Sans Kroos, il n’y a plus de football. […] Ou Carlo Ancelotti sort un tour de magie de sa manche, ou ce Real Madrid déambulera toute la saison avec ce football de radin », ajoute le média dans un autre article. La comparaison avec Hansi Flick, qui a réussi à imposer sa patte en quelques semaines seulement, est aussi très mise en avant par les médias pro-Barça. Mais comme on dit, rira bien qui rira le dernier…