Les offres CANAL+* pour le grand retour de la F1®

Quelle semaine folle nous passons ! La Ligue des Champions nous a offert des matchs somptueux, avec en prime la qualification du Paris SG face à Liverpool au terme d’un match d’anthologie, celle arrachée par le Real Madrid sur la pelouse de l’Atlético de Madrid et la triste élimination de Lille contre Dortmund. Et l’histoire continue de s’écrire sous nos yeux avec la reprise du Championnat du Monde de F1® ce week-end ! Dès le vendredi 14 mars, avec les premiers essais libres de la saison, puis le samedi 15 mars avec la séance de qualifications sur CANAL+ SPORT et enfin le dimanche 16 mars avec le Grand Prix™ de Formule 1® Louis Vuitton d’Australie sur CANAL+, vous pourrez retrouver les plus grands pilotes de la planète, pour le lancement de la saison 2025.

La suite après cette publicité

Avec de sacrés changements puisque le mercato a provoqué un sacré chambardement. Et bien évidemment, ce sont les premiers coups de volant de Lewis Hamlton chez Ferrari qui seront scrutés avec la plus grande attention. On assistera aussi aux débuts de Lawson chez Red Bull, d’Antonelli chez Mercedes ou encore de Doohan chez Alpine. Qui pourra battre Max Verstappen, sacré pour la 4e fois champion du monde ? McLaren sera-t-elle encore le meilleur constructeur de la saison ? Pour avoir les premiers éléments de réponse, il faut se donner rendez-vous ce weekend !

Avec CANAL+, vous pourrez vous régaler devant le Grand Prix™ de Formule 1® Louis Vuitton d’Australie (hors essais et qualifications) ce week-end, puis le Grand Prix™ de Formule 1® de Chine (hors essais et qualifications) seulement 7 jours plus tard. Alors, pour ne surtout pas louper les deux premières étapes de la saison, une seule chose à faire : souscrire l’offre CANAL+*. Avec cette offre, vous profitez notamment des chaînes CANAL+, CANAL+ SPORT 360, CANAL+ GRAND ÉCRAN, CANAL+ BOX OFFICE, et de l’intégralité des créations Apple Original avec Apple TV+. Cette offre est proposée au tarif de 19,99€/mois pendant 6 mois, puis 24,99€/mois par mois avec abonnement 24 mois, ou au tarif de 24,99€/mois avec abonnement mensuel.

La suite après cette publicité

L’offre CANAL+ SPORT* pour voir 100% de la Formule 1® et de la MotoGP™

Avec cette offre, vous avez accès à tout le sport de CANAL+, beIN SPORTS et Eurosport. Impeccable pour suivre les Coupes d’Europe masculines de l’UEFA mais aussi 100% de la Premier League, 100% du TOP14 et 100% des Grands Prix™ de Formule1® et de MotoGP™ sur les chaînes CANAL+. Profitez aussi des contenus beIN SPORTS et Eurosport. Et bien sûr, vous pourrez en plus bénéficier du contenu CANAL+, du cinéma ultra-récent, des séries et l’intégralité des contenus Apple TV+ ! Tout cela au tarif de 34,99€/mois pendant 6 mois puis 45,99€/mois, avec abonnement 24 mois, ou pour 45,99€/mois avec un abonnement mensuel.

Et pour les 18-25 ans, vous pourrez souscrire l’offre RAT+ SPORT* au tarif de 19,99€ par mois, avec abonnement mensuel.

Pour vous régaler de cette grande première de la saison 2025 de F1® comme pour profiter de tous les contenus offerts par la diversité des offres CANAL+*, n’hésitez pas, c’est par ici !

La suite après cette publicité

*Offres valables en France métropolitaine jusqu’au 23 avril 2025 et soumises à conditions. Voir modalités sur boutique.canalplus.com

Programmation/offre de chaînes et/ou de service(s) susceptibles de modification(s)

Le logo F1 FORMULA 1, les dénominations F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX et toutes les marques qui y sont associées sont des marques déposées de Formula One Licencing B.V., une société du groupe Formula One. Tous droits réservés