Liga : le FC Barcelone s’en remet à Vitor Roque pour battre Osasuna

Le premier jour du reste de sa vie, sans Xavi. 4 jours après l’annonce surprise du départ de son entraîneur en fin de saison, après une lourde défaite à domicile contre Villarreal (5-3), le FC Barcelone retrouvait la compétition. Relégué au 4e rang avant le coup d’envoi de cette 20e journée de Liga, le club catalan est désormais sous la pression de l’Athletic, deux petits points derrière. Pour ne rien arranger, les blessés sont très nombreux comme ter Stegen, Alonso, Baldé, Gavi, João Felix, Inigo, Raphinha et Sergi Roberto. Le jeune Pau Cubarsí enchaînait son 3e match en défense centrale, tandis que Yamal et Torres prenaient place en soutien de Lewandowski.

C’est bien connu, un problème n’arrive jamais seul. Xavi se retrouvait contrarié dans sa composition de départ avec la blessure musculaire après seulement six minutes de jeu de Ferran Torres. Les Culés n’ont pas semblé si déstabilisés par la sortie prématurée, et en pleurs, de l’ancien Cityzen. En revanche, le plan d’Osasuna était clair : ne pas se livrer et attendre des solutions de contre. L’entrant Fermin faisait du bien à l’image de cette percée dans la surface (23e) et de cette situation chaude (27e). Le jeune ailier a également buté sur Aitor en angle fermé (38e), alors que la tête de Koundé juste avant (35e) a fini sa course au-dessus du but.

Le premier but de Vitor Roque arrive à point nommé

Cela manquait tout de même d’un coup d’accélérateur et de créativité pour faire la différence. Les Rojillos n’en avaient pas beaucoup non plus, notamment sur ce coup de tête mal inspiré de Budimir, seul face au but vide pourtant (39e). Au retour des vestiaires, le rythme et l’envie affichée par les Barcelonais devenaient même léthargiques. Un jeu lénifiant seulement réveillé par les rares coups de boutoir de Fermin, lequel payait pourtant pour tout le monde. Entré en début de match, il cédait sa place dès la 62e minute à Vitor Roque, la recrue phrase de ce mercato. Un choix franchement étonnant, mais surtout payant.

Sur son premier ballon, un centre de l’extérieur de Joan Cancelo, le jeune Brésilien croisait sa tête au premier poteau pour libérer son équipe (1-0, 63e). Le plus dur était fait pour les Blaugranas, d’autant qu’Unai Garcia laissait ses partenaires en infériorité numérique pour un second avertissement (67e). Dans la foulée, Vitor Roque aurait sans doute mérité un penalty sur cet accrochage (71e). Mais la frappe au ras du poteau de Raul Garcia (76e) puis l’envolée d’Inaki Pena devant Moncayola (77e) venaient rappeler au Barça que le match n’était pas encore gagné. La suite se faisait plus en gestion pour assurer trois points bienvenus au classement et surtout la 3e place.