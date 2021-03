Le super agent Mino Raiola prépare un mercato de folie !

La suite après cette publicité

Mino Raiola est sur tous les fronts. À 53 ans, l'agent italo-néerlandais possède l'une des écuries les plus prestigieuses de la planète football. Et comme bien souvent, son mercato estival devrait être agité. En haut de la pile de dossiers qu'il aura à gérer, on retrouve celui concernant Erling Braut Haaland (20 ans). Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2024, le Norvégien affole l'Europe. Le Real Madrid, le Barça, le Bayern Munich, Manchester City, Manchester United ou encore Chelsea ont été cités parmi ses prétendants. Alors qu'il possède une clause de 75 M€ active à l'été 2022, le géant d'1m91, le BVB, qui ne désespère pas de le garder, fait monter les enchères. ESPN a récemment révélé que le club allemand exigeait à présent 180 M€ pour le lâcher cet été.

Haaland, la poule aux oeufs d'or

Courtisé par ce qu'il se fait de mieux en Europe, le Norvégien sait que son avenir va se jouer prochainement. Il aurait même déjà informé Dortmund de ses envies d'ailleurs. En coulisses, Mino Raiola, lui, veille déjà au grain. Interrogé par The Athletic, ce dernier a entrouvert la porte à un départ. «Avec Haaland, tout le monde avait tort. Il a fait les choses beaucoup plus vite que tout le monde ne l'imaginait. Haaland est en avance sur son propre développement et son propre calendrier. Peut-être que j’ai été trop prudent quand j’ai dit: «Oh non, passons à Dortmund au lieu de je ne sais où. Ce garçon, j'en suis convaincu à 100% et tout le monde est convaincu, peut aller dans n'importe quel club, où il le souhaite, déjà à ce niveau. Et il aurait pu le faire l'année dernière».

Alors que l'Angleterre lui fait les yeux doux, les dernières tendances l'envoient plutôt en Espagne. El Chiringuito a annoncé hier soir qu'il signerait au Real Madrid. De son côté, Sport assure que le Barça a bon espoir et pourrait conclure le deal pour 150 M€. En attendant, Mino Raiola se frotte les mains avec sa nouvelle poule aux oeufs d'or. Ce qu'a longtemps été Zlatan Ibrahimovic (39 ans) pour lui. Malgré son âge, le Suédois continue d'enchaîner les buts et n'est pas étranger à la belle saison de l'AC Milan. Mais son avenir est au coeur des préoccupations en Lombardie. Toutefois, une prolongation est dans les tuyaux. «Paolo Maldini me met la pression ! Mais nous verrons, nous avons une relation honnête et tout se passe bien entre nous. Nous ne sommes pas pressés», a avoué le joueur.

Pogba arrive à un tournant

Un dossier beaucoup plus facile à gérer visiblement pour le super agent que celui concernant Mario Balotelli (30 ans), en fin de contrat à Monza en juin prochain. Autre star de l'écurie Raiola, Paul Pogba (28 ans) arrive à un tournant à Manchester United. L'international tricolore sera en fin de contrat en juin 2022. Deux options s'offrent donc aux Red Devils : le prolonger ou le vendre cet été pour éviter de le laisser partir libre. Il y a quelques mois, son représentant avait clairement ouvert la porte à un départ. «Paul est malheureux à Manchester United, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est qu'il soit vendu lors du prochain mercato d'été.»

Interrogée peu de temps après, La Pioche avait donné un son de cloche différent : «tout le monde sait que j'ai encore un an et je vais discuter avec le club et on verra ce qui arrivera. Je suis sous contrat, je suis ici et je prends du plaisir. Pour le moment, mon objectif, mon but est de gagner quelque chose. C'est tout ce à quoi je pense. Le contrat n'a pas d'importance». Depuis, les rumeurs entourant son avenir continuent. Le Real Madrid et le PSG sont cités comme des courtisans potentiels. Mais c'est surtout la Juventus, où il a brillé par le passé, qui serait la plus insistante. La Vieille Dame, qui veut se renforcer au milieu de terrain, serait même prête à inclure Paulo Dybala dans la transaction. L'été promet d'être animé pour le champion du monde 2018, qui aurait des envies d'ailleurs.

Des dossiers brûlants au PSG

Lancée dans une révolution XXL, l'écurie piémontaise souhaite aussi un renfort offensif pour épauler CR7. Si la piste Agüero est explorée, celle menant à Moise Kean (21 ans) l'est également. Révélé à la Juve il y a quelques années, l'attaquant a rejoint ensuite Everton, qui l'a prêté cette année au Paris Saint-Germain. Un club où il s'est bien intégré, mais où il a été cédé sans option d'achat. Si le club de la capitale souhaite poursuivre l'aventure avec lui, il sait que le conserver sera compliqué comme l'a avoué Leonardo le mois dernier. D'autant plus que la Juventus se montre insistante sur le dossier. Everton comme le clan Kean a les cartes entre les mains. Également au PSG, Mitchel Bakker (20 ans) s'interroge aussi sur son futur, alors qu'il est moins utilisé par Mauricio Pochettino.

Sous contrat jusqu'en 2023, le Néerlandais a confié : «mon avenir ? J’ai encore quelques mois à Paris avant l’ouverture du marché des transferts. Après nous verrons, mais je suis au bon endroit». Un dossier de plus à gérer pour Paris et Raiola. Le super agent devra aussi batailler pour régler le cas de Mohamed Ihattaren (19 ans). Lié au PSV Eindhoven jusqu'en juin 2022, le jeune joueur est en désaccord avec son entraîneur, avec lequel il a notamment eu une altercation. Ihattaren n'avait pas pris part au match contre l'Ajax, ce qui avait provoqué la colère de Mino Raiola, révolté par le traitement infligé à son joueur. Aujourd'hui, l'avenir de son poulain semble s'écrire loin d'Eindhoven. Des écuries anglaises, dont Liverpool, Manchester United, Chelsea et Arsenal, suivraient son cas.

Le super agent investit aussi le marché des gardiens

Enfin, Mino Raiola devrait aussi secouer le marché des gardiens. En fin de contrat à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma (22 ans) n'a toujours pas étendu son bail. Pourtant, les Rossoneri n'attendent que ça ! Mais les différentes parties ne s'entendent pas puisque le portier veut un salaire de 10-11M€ par an ainsi que la mise en place d'une clause libératoire. Ce que refuse Milan qui propose 6-7M€ sans clause. Une situation qui fait les affaires d'autres écuries, bien décidées à sauter sur cette affaire. Chelsea, la Juventus et le Paris Saint-Germain garderaient un oeil sur lui.

Et dans le cas où le portier italien venait à quitter la Lombardie, Mino Raiola a déjà tout prévu. En effet, ce dernier tente de placer Alphonse Areola (28 ans), un autre de ses poulains. Prêté avec option d'achat par le PSG à Fulham, le Français pourrait tout de même quitter les Cottagers. Le PSG, qui n'en veut plus, voit d'un bon oeil cet intérêt milanais. Mais d'autres gardiens sont pistés par les Rossoneri, dont Mike Maignan. Raiola a également proposé les services de son joueur à l'AS Roma. Sous contrat jusqu'en 2023, Areola a de fortes chances de changer d'air cet été. Son agent fait tout pour en tout cas. Comme les années précédentes, Mino Raiola devrait vivre un marché estival de folie et pourrait bien s'en mettre encore plein les poches. Les mercatos se suivent et se ressemblent décidément pour lui !