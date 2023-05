Toulouse : les explications de Zakaria Aboukhlal sur son refus de porter le maillot arc-en-ciel

L’international marocain, Zakaria Aboukhlal, habituel titulaire au sein de l’équipe du Téfécé, n’a pas disputé la rencontre contre le FC Nantes, ce dimanche (0-0), alors qu’il figurait bien sur la feuille de match. À l’instar d’autres coéquipiers à lui et de certains joueurs du FC Nantes, Aboukhlal a refusé de porter le maillot spécialement aux couleurs arc-en-ciel, dans le cadre de la journée contre l’homophobie, organisée par la LFP.

Face à la polémique, le Toulousain s’est justifié via les réseaux sociaux. «J’ai pris la décision de ne pas participer au match d’aujourd’hui. Avant tout, je tiens à souligner que j’ai la plus grande estime pour chaque personne, quels que soient ses préférences personnelles, son sex, sa religion et ses origines. Le respect est une valeur que j’estime beaucoup. Il s’étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes convictions personnelles. C’est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à la rencontre. J’espère que ma décision sera traitée avec respect, tout comme nous demandons le respect», a-t-il expliqué.

