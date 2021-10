Le chouchou Lucas Paqueta déclare sa flamme à l'OL

Le facteur X. Avec 4 réalisations et 2 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1, Lucas Paqueta (24 ans) est l'homme qui fait la différence à l'Olympique Lyonnais. Le public ne s'y trompe pas et en a fait son chouchou. Présent ce jeudi midi en conférence de presse, le Brésilien a remercié ses supporters pour leur soutien et leur affection. «Je suis très heureux du moment que je vis à Lyon, la chaleur des supporters me donne plus de responsabilités, j’espère faire de mon mieux pour répondre à leurs attentes et aider l’équipe à atteindre ses objectifs», a-t-il lâché avant de poursuivre.

«Je comprends l’affection du public pour moi, mais pour être sincère, je ne sais pas la mesurer, même si j’ai parfois la chair de poule dans le stade, sur le terrain. Je suis très heureux. Je veux faire de mon mieux, continuer comme ça. C’est pour ça qu’ils m’aiment alors je dois continuer à faire ça. Je les en remercie», a-t-il indiqué. L'international auriverde (25 sélections, 2 buts) a ensuite essayé d'expliquer la forme étincelante qu'il tient ces derniers mois sous le maillot rhodanien.

«Je ne veux pas m'arrêter ici»

«Je crois que j’ai toujours beaucoup travaillé, toujours été concentré. Mon expérience à Milan m’a beaucoup servi, je suis devenu un meilleur joueur, un meilleur homme. L’ambiance, l’affection, les amis ici m’ont donné confiance. Je me sens en paix chez moi en famille. Et je peux entrer heureux, ça se voit sur le terrain aussi», a-t-il lâché, assurant toutefois qu'il pouvait faire encore mieux. «Je suis à mon meilleur niveau mais je ne veux pas m’arrêter ici, je veux encore aller chercher mieux, chaque jour à l’entraînement, à chaque match», a-t-il confié.

Et alors que les supporters craignent un possible départ, le milieu offensif, sous contrat jusqu'en juin 2025, s'est montré très clair. «J’ai déjà dit que je suis très heureux ici, je vis le moment le plus important de ma carrière, je veux que ça dure le plus longtemps possible. J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec Lyon, même s’il y a d’autres objectifs cette année. Je suis heureux, je me sens bien. Je remercie Juninho et le président pour leur soutien. Je veux continuer à m’amuser ici parce que je me sens très bien», a-t-il conclu. De quoi rassurer tout son monde. Pour l'instant.