OL - Reims : Corentin Tolisso salue la réaction de son équipe

Ce samedi soir, la rencontre entre l’OL et Reims a tenu toutes ses promesses. Après une première période relativement calme malgré la domination des locaux, la seconde période a été débridée et les deux équipes se sont quittés dos à dos après une belle bataille (1-1). Auteur d’une belle performance dans la défense des Gones puis dans l’entrejeu, Corentin Tolisso a été élu homme du match par la rédaction FM. Interrogé à l’issue de la rencontre au micro de Canal+, le milieu de 29 ans s’est montré satisfait du match des siens et a confié que le maintien n’était pas encore un chapitre clos entre Rhône et Saône :

«Je pense qu’on peut gagner ce match. On a montré un beau visage et on a su réagir. C’est rare cette saison et ça montre le caractère qu’on a désormais. On a eu pas mal d’occasions pour remporter ce match, mais on a pêché dans le dernier geste. Même si on n’arrive pas à gagner, le plus important est de ne pas perdre et c’est ce qu’on a su faire ce soir. On savait qu’il y avait des espaces sur les côtés, on a essayé de combiner et ça s’est bien passé, mais on a pêché dans le dernier geste. Le public était derrière nous. On revient de loin et je pense que si on avait gagné ce soir, le maintien aurait été assuré. Il nous faudra aller chercher quelques autres points.»