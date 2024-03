OL - Reims : les notes du match

L’OL, 10e de Ligue 1, avait la possibilité de revenir au contact de son rival marseillais (7e) en cas de succès ce samedi soir. Mais face à un Stade de Reims privé de ses deux joueurs les plus décisifs cette saison, Teddy Teuma et Mohamed Daramy, les joueurs de Pierre Sage n’ont pas trouvé mieux que de repartir avec un point (1-1). En première période, la plus grosse situation lyonnaise était à mettre à l’actif d’Ainsley Maitland-Niles, dont la double tentative manquait de justesse pour inquiéter Yehvann Diouf (27e).

Rayan Cherki, déséquilibrant et toujours astucieusement placé entre les lignes, avait lui aussi l’occasion de débloquer la situation mais sa frappe fuyait le cadre après avoir effacé deux adversaires (33e). Une dernière possibilité, vaine, s’offrait à Nemanja Matic après un long moment de flottement dans la surface champenoise (43e). Actifs mais trop peu productifs, c’est ce qui définirait la première période des Lyonnais, rarement inquiétés, aussi, il faut le dire, par des Rémois inoffensifs.

Une deuxième période totalement débridée

Au retour des vestiaires, c’était pourtant Pierre Sage qui effectuait ses premières retouches en faisant entrer Ernest Nuamah en lieu et place de Rayan Cherki. Un choix étonnant à première vue, tant l’international espoir français assurait les correspondances de son équipe sur ce début de rencontre, mais qui a finalement donné raison au technicien de 44 ans. Si les Rémois ouvraient le score grâce à Okumu, en bout de chaîne d’une partie de billard (55e, 0-1), Nuamah égalisait de la tête, quelques minutes plus tard, à la réception d’un centre au cordeau de Benrahma (65e). L’Algérien, très remuant et entré quelques minutes plus tôt, était proche de récidiver sur coup-franc mais la remise de Caleta-Car ne trouvait pas preneur.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Reims 39 27 -1 11 6 10 35 36 10 Lyon 35 27 -10 10 5 12 31 41

La tension montait, la rencontre s’emballait, et on pensait Mama Baldé obtenir un penalty après un dribble sur Diouf (75e). Thomas Léonard ne bronchait finalement pas. Au chômage technique en seconde période, Anthony Lopes ne s’endormait pas devant la platitude du spectacle et repoussait un centre vicieux de Busi (85e). Il remettait le couvert sur une tentative de Richardson qui prenait la direction de la lucarne (89e). Avec ce point du nul, l’OL campe à la 10e place et reste à 4 unités de son adversaire du jour, Reims, 9e.

L’homme du match : Corentin Tolisso (7) : alors qu’il devait figurer dans l’entrejeu lorsque l’on observait la composition de prime abord, le champion du monde 2018 a évolué dans un rôle de troisième défenseur central, ce samedi soir. Et disposant d’une qualité de relance appréciable, Tolisso a été souverain dans cette position. Très intéressant dans sa capacité à couvrir la profondeur, sa présence a été rassurante au sein de la défense et il n’a pas été mis en difficulté dans les duels physiques. Impérial ce soir en défense avec plusieurs récupérations (7) et des tirs bloqués, le transfuge du Bayern Munich a encore été très intéressant lorsque les Gones sont passés à quatre défenseurs. Remontant dès lors au milieu de terrain, ses ouvertures ont permis à Lyon de se procurer une flopée d’occasions et il a été un leader vocal pour ses coéquipiers. Une grosse performance pour Corentin Tolisso. Averti à la 76e minute pour contestation.

Olympique Lyonnais

- Lopes (6) : match très tranquille pour le gardien lyonnais qui n’a pas eu à s’employer outre mesure en première période. Ses quelques sorties ont été rassurantes et sa sortie face à Diakité a été très prompte (16e). Il ne pouvait rien faire sur le but encaissé après une partie de billard et a été bon sur les quelques interventions qu’il a eu à faire en seconde période. Son énorme parade sur la frappe enroulée de Richardson vaut de l’or (88e).

- Henrique (6) : profitant du coup de mou de Tagliafico pour prendre place dans le onze rhodanien, le Brésilien a été plaisant à voir jouer. Très propre techniquement et disponible offensivement, Henrique a été un vrai soldat défensivement. C’est simple, il a muselé Reda Khadra ce samedi. En seconde période, ses retours défensifs ont fait énormément de bien et il a célébré chacune de ses interventions défensives comme un but. Ne prenant pas énormément de risques dans la passe, il a été propre et sa performance appelle à le revoir plus souvent dans l’équipe de Pierre Sage. Son activité a été folle et il a avalé les kilomètres.

- O’Brien (5) : sa progression est de plus en plus visible au fil des semaines. Encore aligné au sein de l’arrière-garde de l’OL, le joueur de 22 ans a été solide. Peu mis en difficulté lors du premier acte, l’Irlandais s’est attelé à relancer proprement alors qu’il a fréquemment dû opérer sur la droite de la défense lyonnaise. Et même s’il a eu encore quelques déchets à la relance, sa présence a souvent fait du bien pour contrecarrer les plans offensifs de Reims.

- Caleta-Car (5,5) : le Croate a encore été solide ce samedi. Enchaînant les performances convaincantes dans l’arrière-garde lyonnaise, l’ancien de l’OM a été intéressant à la relance et sa bonne entente avec Tolisso et O’Brien a permis à l’OL de concéder peu d’occasions franches ce soir. Parfois pris à revers face à des attaquants véloces, DCC n’a pas commis de grosses erreurs et sa performance a donc été correcte. Averti à la 71e minute.

- Maitland-Niles (5) : évoluant dans un poste de piston droit qui lui sied à merveille, l’ancien d’Arsenal a été moins brillant qu’à l’accoutumée. Peu mis à contribution défensivement en première période, AMN n’a pas été en vue et a raté plusieurs gestes faciles dans le même temps. Mais alors qu’il a les qualités offensives pour apporter le danger, sa nonchalance a souvent été un frein aux offensives lyonnaises. En somme, il a été solide défensivement mais n’a pas su vraiment être percutant de l’autre côté.

- Caqueret (6) : le marathonien des Gones a encore été précieux à la récupération ce samedi. Répondant à l’intensité mise par ses vis-à-vis, sa qualité technique a été précieuse pour faire progresser le ballon. Sa frappe totalement ratée aurait dû permettre à Lyon de revenir dans la partie (57e). Et à l’image de la rencontre, le numéro 6 de l’OL est monté en puissance au fil de la rencontre. Très intéressant dans son apport offensif en seconde période, le pur produit lyonnais a été omniprésent que cela soit à la récupération ou à la petite passe pour mettre en place les attaques des Gones. Perdant pour autant trop de ballons, il a parfois pêché techniquement mais son gros coffre lui a permis de revenir défensivement.

- Matic (5) : celui qui a métamorphosé l’entrejeu des Gones depuis son arrivée hivernale prenait encore place dans le onze de Pierre Sage contre Reims. Et son activité a encore été appréciable avec plusieurs ballons récupérés et des ballons grattés (5). Sa tentative en reprise de volée juste avant la pause aurait pu faire mouche sans un manque d’application (45e). Perdant plus de ballons que d’habitude, il a été bien moins précis à la passe et sa relative lenteur était souvent exploitée par ses adversaires qui l’ont vite encerclé. Remplacé à la 62e minute par Saïd Benrahma. L’Algérien s’est illustré avec une entrée convaincante ponctuée par une superbe passe décisive sur l’égalisation de Nuamah.

- Tolisso (7) : voir ci-dessus.

- Cherki (6,5) : dans une forme étincelante dans les derniers matches, le maître à jouer de l’OL était attendu au tournant ce samedi face à Reims. Et dès les premiers instants de la rencontre, Cherki est apparu très en jambes. N’hésitant pas à redescendre et à s’intercaler dans les espaces pour se rendre le plus disponible possible, le joueur formé au club a été à la genèse de toutes les actions dangereuses des Gones lors du premier acte malgré quelques pertes de balles inhérentes à son jeu basé sur les différences. En faisant voir de toutes les couleurs à la défense rémoise, il s’est montré particulièrement remuant et sa belle percée aurait pu permettre à l’OL d’hériter d’un penalty à la 33e minute de jeu. Un autre de ses numéros finalement terni par une frappe non cadrée aurait pu faire ouvrir le score à Lyon (35e). Mystérieusement, il est sorti à la mi-temps pour une raison inconnue et remplacé par Ernest Nuamah (46e, 6,5). Parfois agaçant dans sa manière de s’entêter à faire le dribble de trop, le Ghanéen a souvent joué juste. Son entrée percutante a été récompensée du but de l’égalisation (65e) alors qu’il a montré du déchet face au but dès ses premières minutes (52e). Quelques autres fulgurances ont signé (74e, 80e) sa belle entrée.

- Lacazette (4,5) : le Général a été moins tranchant qu’à l’accoutumée ce samedi. Dans une attaque à deux, Lacazette s’est rendu moins disponible et a eu beaucoup de mal face à la défense solide de Reims. Intéressant dans les combinaisons avec ses coéquipiers, il a été trop vite cerné par ses adversaires qui avaient visiblement un plan pour l’empêcher d’exister. Perdant la bagatelle de 15 ballons, il n’a pas été au diapason techniquement même si ses idées démontrent un QI football toujours aussi aiguisé. Plus en vue en seconde période, il a finalement été remplacé à la 62e minute par Malick Fofana. L’international Espoirs belge a été très percutant mais son côté feu follet lui a parfois fait pêcher dans le dernier geste.

- Orban (4) : relancé à la pointe de l’attaque en compagnie d’Alexandre Lacazette, le Nigérian ne s’est pas forcément illustré de la meilleure des manières en première période. Capable de répéter les efforts, sa puissance aura parfois posé des problèmes à la défense champenoise. Pour autant, c’est techniquement que le bât blesse pour l’ancien de Genk. Alors que ses qualités physiques ont parfois été inoffensives face à la rugueuse défense champenoise, le ballon a parfois semblé lui brûler les pieds comme en témoigne ses 12 pertes de balle. Très peu dangereux dans la surface, sa combativité lui a permis de rester dans la partie et d’être le dernier maillon offensif à sortir (71e) au profit d’un Mama Baldé encore intéressant. Il faut encore qu’Orban fasse mieux à l’avenir.

Stade de Reims

- Diouf (6,5) : même s’il a encaissé un but, le gardien du Stade de Reims a réalisé une bonne prestation. Solide aux poings et dans le domaine aérien, il a été en mesure de rassurer sa défense sur les temps forts lyonnais. Il a ensuite brillé en seconde mi-temps sur une frappe de Caqueret. Sa bonne lecture de jeu lui a permis d’alerter ses joueurs dans la profondeur au moyen de longs ballons.

- Agbadou (5,5) : décalé sur le flanc droit de la défense rémoise ce soir, l’Ivoirien a fait un gros travail à la récupération avec 11 ballons subtilisés. Il n’a pas hésité à revenir dans l’axe quand le jeu le demandait, notamment pour gérer les déplacements d’Alexandre Lacazette. Il peut se reprocher quelques maladresses en seconde mi-temps avec des ballons trop rapidement rendus aux Gones.

- Okumu (7) : pour sa première au Parc OL, le Kenyan a tenu son rang. Il a maintenu Reims en contrant de nombreux tirs. C’est surtout lui qui a permis à ce que le match se décante. Au rebond après un poteau de Yunis Abdelhamid, il a inscrit son premier but sous les couleurs rémoises (55e). Solide défensivement en fin de match malgré les nombreux assauts lyonnais.

- Abdelhamid (6,5) : le géant marocain joue ses derniers matchs avec le Stade de Reims, mais il a montré encore ce soir qu’il en avait sous le pied. Toujours autant redoutable sur corner, le capitaine champenois a placé sa tête sur le montant d’Anthony Lopes avant que son compère de la défense centrale ne suivre pour ouvrir le score. Sur une mésentente avec ses défenseurs, il laisse filer Maxence Caqueret vers le but de Diouf.

- Akieme (6) : trop rarement titularisé, la recrue de l’hiver a d’abord montré des belles choses. Très offensif, il a réussi son premier centre (6e). Il a contré un tir dangereux sur une frappe puissance d’un Lyonnais. Plus en difficulté en deuxième mi-temps avec l’entrée d’Ernest Nuamah, il a laissé filer le Ghanéen vers le but. Maxime Busi (81e) l’a remplacé. Ce match a signé son retour après près de trois mois sans jouer.

- Munetsi (6) : buteur au match aller, le milieu de terrain zimbabwéen a fait preuve d’une grosse débauche d’énergie, ce soir. À son grand désarroi, il n’a pas eu beaucoup de possibilités pour se projeter. Il a quand même tenté un tir forcé de l’extérieur du pied qui a fini loin du but lyonnais.

- Atangana (6,5) : le jeune milieu de terrain enchaîne les matchs depuis quelques semaines. En l’absence de Teddy Teuma et Benjamin Stambouli, il a eu un rôle de récupérateur. Son abattage physique a été précieux pour son équipe. Il a une opportunité dans le temps fort des Rémois en début de seconde mi-temps. Il a cédé sa place à Amadou Kone (72e) en marge du dernier quart d’heure.

- Ito (5,5) : un match en demi-teinte ce soir pour l’un des hommes forts du Stade de Reims. Même si le Japonais a flanché sur le plan technique, il a beaucoup tenté que ce soit à la passe ou au tir. Toutefois, il n’a pas toujours fait les bons choix, notamment en fin de match où il aurait sûrement dû servir en retrait Richardson (81e). Dangereux sur coup de pied arrêté, comme sur le but de Joseph Okumu.

- Khadra (4) : en électron libre, l’Allemand n’est jamais aussi bon. Aujourd’hui en numéro 10, l’attaquant rémois n’a pourtant pas été visible. Il n’a pas réussi à trouver des espaces pour créer des occasions. Se baladant sur le terrain, il n’a pas rechigné dans ses efforts défensifs, sans pouvoir constituer un danger pour la défense lyonnaise. Thomas Foket (81e) l’a remplacé pour maintenir le point du match nul.

- Nakamura (4,5) : titularisé sur le côté droit en l’absence de Mohamed Daramy, le Japonais a semblé trop timide. Peu de prises de risques dans ses dribbles, il n’a pas eu beaucoup d’opportunités de tirs. Il a eu une chance de frappe après un ballon perdu haut des Lyonnais, mais rien d’autre à se mettre sous la dent. Il est remplacé par Amir Richardson (73e). Sa rentrée a été plus que satisfaisante avec des prises d’initiatives concluantes au milieu de terrain. Plus offensif qu’à son habitude, il a pu montrer son habilité technique balle au pied et dans les petits espaces. Sur une excellente frappe de loin, il a forcé le gardien de l’OL a réalisé une somptueuse parade.

- Diakité (4,5) : l’homme en forme côté rémois est resté muet ce soir. Bien servi sur un ballon aérien d’Ito, le champion d’Afrique a eu la première occasion chaude du match, mais il a butté par deux fois sur Anthony Lopes (15e). Le reste du match, l’Ivoirien a été trop souvent isolé avec peu de ballons touchés. Servi en profondeur, il s’est fait subtiliser le ballon par Corentin Tolisso (59e). Ses appels en profondeur n’ont globalement rien donné pour les joueurs du Stade de Reims. Il est remplacé par Christ-Emmanuel Letono Mbondi (88e) pour ses premiers pas en Ligue 1.