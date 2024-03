Les vérités de Nemanja Matic sur son départ agité de Rennes et son impressionnante prise de pouvoir à l’OL

De Rome à Lyon. En quelques mois, la carrière de Nemanja Matic a pris un tournant inattendu. Durant l’été, il a négocié avec le Stade Rennais dans le dos de l’AS Roma. Ce que José Mourinho, qui l’avait fait venir dans la capitale italienne, n’a pas apprécié. Malgré tout, le Serbe a pu rejoindre la Bretagne. Mais il ne s’y est pas vraiment plu, tout comme sa famille. C’est là que l’Olympique Lyonnais est entré en scène. En effet, le footballeur âgé de 35 ans était la grande priorité de David Friio dans l’entrejeu. Malgré de longues et âpres négociations, le directeur sportif de l’OL a bouclé le transfert de l’ancien joueur de Chelsea et Manchester United durant le mois de janvier. Et pour le moment, on peut dire qu’il a eu le nez creux.

Auteur de 6 matches toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs, il a été titulaire à chaque fois, sauf en Coupe de France face à Lille. Il était entré 27 minutes. Pour le reste, le Serbe apporte son expérience et son incroyable sérénité à son équipe. Précis techniquement et souvent juste dans ses choix, il est un vrai plus pour Lyon. Il est aussi une aide précieuse pour Maxence Caqueret, plus libéré et bien meilleur depuis qu’il évolue aux côtés de Matic. Pour le moment, tout se passe donc parfaitement pour le natif de Vrelo, qui n’a pas connu la défaite avec les Gones. De quoi donner le sourire à Matic, qui s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. L’occasion de revenir sur ses dernières semaines agitées.

Une recrue qui fait du bien

Il a commencé par évoquer son départ du SRFC. « C’est assez simple, honnêtement. Rennes est un très bon club, surtout pour les jeunes joueurs. J’étais très bien là-bas, l’accueil était excellent. Le seul problème, c’est que j’ai trois enfants qui sont habitués aux écoles internationales. C’était le seul obstacle, et je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail. C’était le seul problème pour moi, mais la famille est ma priorité. Lors des négociations, on m’avait assuré qu’il y avait une école internationale, mais c’était pendant les vacances, donc je n’ai pas pu la contacter. À la rentrée de septembre, c’était un peu surprenant, mais c’est derrière nous maintenant.»

Bien installé à Lyon avec sa famille, il est épanoui. « La vie d’un joueur de foot implique de nombreux déplacements, mais cela ne me dérange pas. Tout le monde m’a accueilli ici de manière très positive, et je tiens à remercier tout le monde. C’est un grand club, et en se baladant en ville, on peut voir l’amour des Lyonnais pour l’équipe. La ville est très agréable, et je suis heureux d’être ici.» Il ne regrette pas son choix, lui qui a pourtant rejoint un club dans le dur et assez mal classé. Mais cela ne lui a pas fait peur. Bien au contraire. «Quand je suis arrivé, le club traversait une période difficile, mais j’ai senti que Lyon était le bon club pour moi à ce moment-là. C’est le bon projet pour moi.»

Matic évoque ses débuts

Il poursuit : «je comprends la question, et je sais qu’il y a toujours un risque. Nous prenons des risques tous les jours, même lorsque nous prenons la voiture pour venir travailler. Je suis convaincu d’avoir pris la bonne décision.» Lyon aussi. Son arrivée a bonifié l’équipe. Mais Matic ne veut pas tirer la couverture à lui. «« Il serait injuste de dire que c’est moi qui ai transformé l’équipe et son jeu. Lors du premier match contre Marseille, nous avons réussi à gagner, et cette énergie positive s’est ressentie dans le vestiaire. Une atmosphère positive se crée lorsque les résultats sont bons, surtout dans un grand club. J’essaie de faire de mon mieux, de faire mon travail comme je le faisais dans mes clubs précédents. »

Il a ajouté : «je suis content de voir que je me suis bien adapté ici, mais je pense que je peux encore jouer mieux, tout comme l’équipe. Pour nous, l’essentiel est de gagner des points.» Très modeste, Matic a aussi évoqué sa belle relation avec Maxence Caqueret. «Je l’ai rencontré il y a un mois, et j’ai l’impression que c’est une personne formidable. Les gens l’apprécient beaucoup, et sur le terrain, il est très talentueux. J’essaie de l’aider au quotidien avec mon expérience. Travailler avec un joueur doué est plus facile, et je me sens très bien avec lui sur le terrain, tout comme avec les autres joueurs. C’est une équipe de grande qualité.»

Une super relation avec Caqueret

Comme avec Caqueret, le Serbe fait profiter tout le groupe de son expérience. « Dans l’équipe, il y a beaucoup de jeunes joueurs, certains ont 15, 16, 17 ans de moins que moi. Donc, je suis le vétéran. Ce qui est agréable dans ma situation, c’est que je peux les aider. C’est plus facile quand ils ont du talent, et c’est le cas ici. Je suis ici pour les aider, mais je dois aussi rester concentré sur mon jeu. Pendant les matchs, je dois avant tout penser à moi, à ce que je fais, à ce que le coach attend de moi et aussi pour aider les jeunes. Je connais bien mon travail et je sais ce que j’ai à faire.» D’autant que le joueur de 35 ans veut tout faire pour aider l’OL à bien finir l’année.

« Nous savons que le championnat est difficile, toutes les équipes ont des qualités. Cela fait 7 mois que je suis en Ligue 1, et j’ai compris que ce championnat est difficile. On ne peut pas promettre une cinquième, sixième ou septième place. Chaque match est une finale pour nous. Actuellement, nous pensons seulement au match contre Lens. Nous savons qu’ils ont des qualités. Chaque match est important, nous ne pouvons pas garantir notre position finale, mais nous pouvons promettre de faire de notre mieux.» Ce sera son objectif, comme celui de l’OL dimanche face à Lens. «Nous pouvons promettre que nous ferons de notre mieux et que nous nous battrons jusqu’à la fin pour remporter les trois points. Nous avons beaucoup de respect pour l’adversaire, mais nous sommes aussi conscients de nos qualités et nous les utiliserons.» Et on peut faire confiance à Nemanja Matic, qui a prouvé qu’il a un paquet de qualités à Lyon !