Uruguay-Corée du Sud : les compositions officielles

Le groupe H de la Coupe du Monde s'ouvre ce jeudi à Doha avec la rencontre entre l'Uruguay et la Corée du Sud (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 14h). Titrée en 1930 et en 1950, la Celeste fait office de favorite avant de se frotter au Portugal, qui défiera le Ghana plus tard dans la journée.

La suite après cette publicité

Privé d'Araujo, forfait pour ce premier match, l'Uruguay s'articule en 4-3-3 avec une charnière expérimentée Godin-Gimenez. Valverde, Vecino et Bentancur évolueront devant la défense alors que Pellistri, Suarez et Nunez (décalé à gauche) composent le trio d'attaque, laissant Cavani sur le banc. Du côté coréen, la pépite de Naples Kim M. est titulaire dans l'axe de la défense, associée à son homonyme Kim Y. Incertain avant la compétition, Son démarre la rencontre sur le front offensif où figurent aussi l'ancien Bordelais Hwang et Na.

Les compositions :

Uruguay : Rochet - Caceres, Godin, Gimenez, Olivera - Valverde, Vecino, Bentancur - Pellistri, Suarez, Nunez

Corée du Sud : Kim S. - Kim M-H., Kim M-J., Kim Y., Kim J. - Lee, Jung, Hwang I. - Na, Hwang U., Son

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.