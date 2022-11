Didier Deschamps dévoile les axes de progression des Bleus

La suite après cette publicité

La France n'est pas passée à côté de ses débuts lors de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Malgré l'ouverture du score encaissée assez tôt dans la partie, elle a rapidement retourné la situation pour l'emporter 4-1 grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud, qui égale Thierry Henry et ses 51 buts. Il faudra confirmer face au Danemark dans 4 jours pour (déjà) valider sa qualification en 8e de finale. Didier Deschamps a d'ailleurs ciblé les domaines où les Bleus peuvent faire mieux.

«Une équipe portée vers l'avant avec de la vitesse, il y a des choses à améliorer, quand on a pas le ballon, on est en déséquilibre. Il y a beaucoup d'enchaînements très intéressants. Je suis très heureux, très fier pour mes joueurs, c'est leur mérite. On l'a vu ce n'est pas simple pour tout le monde. On va retrouver les Danois qui nous ont fait mal à certains endroits ces dernières rencontres. L'importance de ce match est grande, mais pas décisive», calme le sélectionneur sur beIN Sports. Rendez-vous le 26 novembre.