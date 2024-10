Equipe de France : Ibrahima Konaté rend un vibrant hommage à Antoine Griezmann

Une énorme page de l’équipe de France s’est fermée il y a quelques jours. Cela pourrait même être un chapitre tant le passage d’Antoine Griezmann en équipe de France aura été marquant. Sélectionné pour la première fois en 2014 par Didier Deschamps, le natif de Mâcon aura été la pierre angulaire du système de DD durant une décennie. Dix années de gloire durant lesquelles les Bleus ont remporté une Coupe du monde et une Ligue des Nations. Durant chacune des grandes épopées de l’équipe de France, Grizou aura été prépondérant. Forcément, son absence risque de se faire ressentir pour les prochaines échéances.

La fin d’un cycle pour les Bleus qui ont déjà perdu Hugo Lloris, Raphaël Varane ou encore Olivier Giroud ces derniers mois. Pour le meneur de jeu de 33 ans, il y a quand même un goût assez amer avec cette retraite internationale. En effet, légende absolue de l’équipe de France, le joueur de l’Atlético de Madrid a pris cette décision à la surprise générale et n’a pas pu bénéficier d’un hommage à la hauteur de l’empreinte qu’il a laissée avec la sélection tricolore. Sur ce point, plusieurs autres grands joueurs des Bleus lui ont rendu hommage, mais cela ne sera jamais vraiment suffisant.

Une fin assez cruelle qui reste en travers de la gorge de plusieurs observateurs, mais aussi chez certains joueurs. Présent ce mardi en conférence de presse, Ibrahima Konaté est l’un de ceux qui regrettent ce départ précipité de la légende Griezmann : «c’était l’exemple typique d’un leader. Il aurait voulu avoir le brassard mais il n’a jamais montré qu’il était triste. La relation qu’il avait avec Kylian, il l’appelait capitaine devant nous. C’est un vrai leader et avec tout ce qu’il a fait pour la France, il méritait des adieux extraordinaires. Je ne sais pas s’il prépare quelque chose pour la suite. Tout le monde aurait préféré le savoir lors du dernier rassemblement pour lui faire un adieu digne de ce nom. J’étais trop surpris, je n’ai pas voulu commenter sur ses réseaux sociaux, je me suis dit : "ça ne peut pas se finir comme ça." J’espère qu’on aura l’occasion de lui faire un au revoir digne de ce nom car il le mérite totalement.»

Après cette séquence assez touchante où Konaté a rendu hommage à l’un des anciens leaders de l’équipe de France, le défenseur de Liverpool est revenu sur son rôle pour préparer la suite au mieux. Ainsi, le défenseur de 25 ans sait qu’il sera déterminant pour assurer la transition de la meilleure des manières, comme il l’a récemment vécu avec les Reds : «c’est une nouvelle ère, surtout avec l’annonce du départ de Griezmann, ça chamboule le cœur des Français. Ça fait partie du football et je l’ai vécu avec Klopp. C’est à nous de nous adapter à ça et de faire mieux. Il y a eu Griezmann, mais il ne faut pas oublier ceux qui sont partis avant, Giroud, Varane, Lloris, Mandanda… À nous d’être de nouveaux leaders et de profiter de l’instant présent.» Après l’émotion, il faudra donc construire sans Griezmann en Equipe de France.