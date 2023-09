BL : le Bayern Munich s’impose au forceps contre Gladbach

Sacré choc pour le compte de la 3e journée de Bundesliga où le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach. Les Bavarois avaient à cœur de suivre le tempo du leader, le Bayer Leverkusen, qui avait battu Darmstadt (5-1) au milieu de l’après-midi. Très vite, le Bayern Munich prenait le jeu à son compte et se procurait les premières occasions (2e, 3e, 11e), mais n’arrivait pas à forcer la serrure des Fohlen de Gerardo Seoane. Nathan Ngoumou centrait ensuite pour Rocco Reitz qui loupait sa volée (24e) avant que Marvin Friedrich trouve la barre d’un coup de casque (25e). Un temps fort converti pour le Borussia Mönchengladbach puisque sur un corner d’Alassane Pléa, Maximilian Wöber déviait de la tête pour Ko Itakura. Le Japonais propulsait victorieusement la sphère dans la lucarne droite (1-0, 30e).

La suite après cette publicité

Sven Ulreich maintenait le Bayern Munich en vie suite à une frappe de Julian Weigl (33e). Dans les cordes, le Rekordmeister réagissait ensuite et Leroy Sané trouvait la barre transversale (38e). Au retour des vestiaires, le Bayern Munich revenait avec de meilleures intentions. Ko Itakura sauvait sur la ligne son équipe suite à une tête de Leon Goretzka (54e) avant qu’une reprise de Thomas Müller manque le cadre pour quelques centimètres (55e). Finalement, ces efforts étaient récompensés et Leroy Sané bénéficiait d’un bon service de Joshua Kimmich pour contrôler de la poitrine et ajuster le gardien (1-1, 58e). Serge Gnabry passait ensuite proche de donner l’avantage à l’équipe de Thomas Tuchel, mais Moritz Nicolas était impeccable (70e). D’une frappe devant la surface, Joshua Kimmich passait proche de marquer à son tour (77e) avec que Moritz Nicolas prive Leroy Sané d’un doublé (79e). Poussant jusqu’au bout, le Bayern Munich trouvait enfin la faille en toute fin de match grâce au Français Mathys Tel (2-1, 87e). Eric-Maxim Choupo-Moting était proche de creuser l’écart dans les derniers instants (90e +3). Le Bayern Munich a souffert, mais s’offre une victoire très importante contre le Borussia Mönchengladbach. Le Rekordmeister poursuit son parcours sans faute.