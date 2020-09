Fernando Marçal vers un départ imminent de l'OL

Et si Fernando Marçal était sur le point de quitter l'Olympique Lyonnais ? C'est en tout ce qu'a affirment certains médias anglais ce dimanche. Wolverhampton serait en effet tout proche de boucler la venue du latéral gauche brésilien de 31 ans, à qui il reste seulement un an de contrat entre Rhône et Saône.

L'ancien Guingampais aurait même déjà passé sa visite médicale pour un transfert qui serait donc imminent. Un contrat de 3 saisons est même évoqué. Si l'affaire se conclut, l'OL empocherait 2 M€, après l'avoir acheté à Benfica 4,5 M€ à l'été 2017. Un petit chèque certes mais qui est bienvenue à l'heure de cette crise économique.