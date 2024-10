Angleterre : Harry Kane réagit à l’arrivée prochaine de Thomas Tuchel

Sauf retournement de situation, Thomas Tuchel sera nommé sélectionneur de l’Angleterre dans les prochaines heures. Le technicien allemand a donné son accord à la Fédération anglaise pour prendre la succession de Gareth Southgate et de Lee Carsley, entraîneur intérimaire. Interrogé sur la venue de son ancien entraîneur au Bayern Munich, Harry Kane n’a pour autant pas confirmé son arrivée, mais lui a dressé quelques louanges.

« Je ne peux pas faire de commentaires tant que le nom de Tuchel n’est pas annoncé. Nous devons attendre et voir. Évidemment, je connais bien Thomas pour l’avoir côtoyé l’année dernière. C’est un entraîneur fantastique, une personne fantastique, donc je suis sûr que les gars de la FA me contacteront quand ils en sauront plus », a indiqué le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions (68 buts) à Sky Sports.