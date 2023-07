PSG : la vraie date butoir pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le feuilleton Kylian Mbappé a ajouté un nouvel épisode à son catalogue hier, avec la sortie médiatique remarquée de Nasser Al-Khelaïfi, présent au nouveau centre d’entraînement du PSG à Poissy pour la conférence de presse de Luis Enrique, intronisé officiellement. « C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte », a-t-il notamment déclaré, en marge de la conférence de presse.

Selon les informations de L’Equipe, la deadline est en réalité un peu plus éloignée que les deux semaines annoncées par le président du PSG. En effet, le club de la capitale va lui laisser un peu plus de temps, jusqu’au 31 juillet pour se décider entre départ et nouvelle prolongation de contrat. Une date pas anodine, puisqu’elle correspondait initialement à la levée, ou non, de l’option de prolongation d’un an, jusqu’en 2025.

À lire

PSG : la première déclaration de Milan Skriniar