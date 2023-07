PSG : NAK fixe une deadline très courte à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Décidément le président parisien est déchaîné ce mercredi. Quelques heures après la conférence de presse de présentation pour introniser Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur du PSG, au cours de laquelle Nasser al-Khelaïfi avait déjà taclé violemment Kylian Mbappé, le dirigeant qatari ne s’est pas arrêté là et a renvoyé une pique au natif de Bondy.

«C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C’est très clair. Dans les standards du football, vous ne voyez jamais votre meilleur joueur quitter le club gratuitement. Cela n’arrive jamais», a précisé NAK dans un entretien exclusif chez nos confrères du Parisien.

