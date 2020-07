Le Séville FC veut brader 12 joueurs cet été

Tous les étés, le Séville FC est au cœur de l'actu mercato. Le club du sud de l'Espagne a ainsi l'habitude des marchés agités, avec énormément de ventes et de départs. Et tout porte à croire que même si la crise du coronavirus limitera un peu le champ d'action des clubs, ce sera aussi le cas lors de cette saison estivale. L'équipe de Julen Lopetegui se porte plutôt bien en Liga, et est en bonne position pour terminer dans le top 4 qui lui permettrait de disputer la prochaine Ligue des Champions.

Seulement, l'équipe compte bon nombre de joueurs indésirables dans ses rangs. Certains sont présents au club, d'autres sont actuellement prêtés sous d'autres horizons. Comme l'explique le quotidien andalou Estadio Deportivo, Monchi, le directeur sportif sévillan, souhaite se débarrasser de douze joueurs lors du mercato estival. Certains sont d'ailleurs bien connus en France. Mais le dirigeant espagnol sait, comme précisé par le média, qu'il sera extrêmement difficile d'y parvenir.

Les joueurs ont du mal à trouver preneur

Parmi ces indésirables, on retrouve donc Sergio Rico, le gardien actuellement prêté au PSG. Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, il pourrait rester mais à une seule condition : prolonger son bail. Viennent ensuite Sébastien Corchia (29 ans, latéral droit), Roque Mesa (31 ans, milieu) et Simon Kjaer (31 ans, défenseur central). Le Français partira libre de tout contrat, alors que les deux autres sont actuellement prêtés à Leganés et Milan et devraient définitivement quitter Séville cet été. Il y a aussi les cas d'Aleix Vidal (30 ans, ailier), prêté à Alavés, ou d'Ibrahim Amadou (27 ans, milieu défensif), qui évoluait cette saison à Leganés.

Monchi s'attendait à recevoir des offres pour ces joueurs, mais le marché est très calme, les salaires conséquents des concernés n'aidant pas. D'autres éléments comme Joris Gnagnon (23 ans, défenseur central), prêté à Rennes, Carlos Fernandez (24 ans, attaquant), prêté à Granada, Alejandro Pozo (21 ans, ailier) de Mallorca ou Bryan Gil (19 ans, attaquant) qui jouait à Leganés cette saison ont vu leur valeur marchande augmenter après des prêts concluants et pourraient donc servir à remplir les caisses... ou rester. Le nom des deux autres joueurs n'est pas donné par le média, mais nul doute qu'il y aura de bonnes affaires à réaliser à Séville cet été. Tout ça, sans compter les joueurs habituellement utilisés par Julen Lopetegui qui pourraient aussi partir.