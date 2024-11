Liverpool : Klopp voulait remplacer Salah par Antony

Actuellement en difficulté à Manchester United, Antony (24 ans) n’a connu que 5 apparitions pour 1 simple but avec les Red Devils. Arrivé pour 95 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’été 2022, il aurait néanmoins pu voir sa carrière prendre une autre trajectoire. Selon The Times, Liverpool aurait pu être une destination pour l’ailier brésilien.

Coachés par Jürgen Klopp à l’époque, les Reds avaient alors envisagé un départ de Mohamed Salah puisque que les discussions pour sa prolongation n’avançaient pas. Une alternative plaisait à Jürgen Klopp, il s’agissait d’Antony qui sortait d’une très bonne saison avec l’Ajax Amsterdam (12 buts et 10 passes décisives en 33 matches). Finalement, l’Égyptien a alors prolongé pour trois ans jusqu’à l’été 2025 et Antony a pris le chemin d’Old Trafford et Manchester United.