Arsenal : Gabriel Martinelli ne compte pas partir

Alors que des rumeurs l’envoyaient vers Liverpool, l’attaquant d’Arsenal Gabriel Martinelli a révélé qu’il avait bien l’intention de rester longtemps chez les Gunners. « Arsenal est une équipe géante. Si je peux, je resterai ici toute ma vie. Je veux gagner des choses, comme je l'ai dit, je veux rester ici et gagner des titres, avec ces merveilleux fans, mes coéquipiers » a déclaré le Brésilien de 20 ans lors d’une interview à ESPN Brésil.

L’attaquant des Gunners a aussi évoqué la saison d’Arsenal, actuellement 6e de Premier League et qui est toujours en course pour retrouver la Ligue des Champions. « Nous avons un groupe jeune, nous avons beaucoup de temps devant nous, des joueurs avec beaucoup de qualité, je pense que nous allons réaliser de grandes choses. Notre objectif est la Ligue des champions. Se battre pour ce top quatre. Un club comme Arsenal doit être en Ligue des champions. C'est notre objectif principal » a expliqué Martinelli. Arrivé à Londres en 2019, l’ailier qui est engagé avec Arsenal jusqu’en juin 2024 a disputé 24 matchs cette saison avec les Gunners, inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives.