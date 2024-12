Bosnie : un club de D1 vire tout son effectif et son entraîneur !

Une décision inédite. Dernier du championnat bosnien avec seulement deux points pris après 15 journées, le FK Sloboda Tuzla a connu des derniers jours mouvementés. En effet, le président du club a licencié l’ensemble de son effectif, ainsi que son entraîneur Zlatan Nalic. « Hier a été l’un des jours les plus difficiles pour moi, car j’ai dû dire aux joueurs de Sloboda qu’ils ne faisaient plus partie du club. Nous avons licencié tous les joueurs, et plus tôt, j’ai eu une réunion avec l’entraîneur Nalić. Jusqu’à présent, environ sept joueurs sont venus signer les licenciements et j’espère que les autres le feront dans les prochains jours », a déclaré Azmir Husić, le président du Sloboda Tuzla, auprès de Klix Sport, avant de rappeler que le compte du club est toujours bloqué.

« Cela nous rend difficile le fonctionnement. Nous ne savons même plus combien de blocages ont été accumulés. À un moment donné, on disait que les montants en jeu étaient inférieurs, mais après avoir déposé l’argent, nous avons reçu des informations selon lesquelles ces montants étaient nettement plus importants. » Husić a ensuite indiqué qu’il n’avait pas abandonné l’idée de se maintenir, même si cela semble très mal parti. « Je pense que nous pouvons certainement former une meilleure équipe que celle qui a pris deux points, en recrutant dans le canton de Tuzla ou en Première Ligue de la FBiH », a-t-il conclu.