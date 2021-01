Rennes : ça brûle pour Yann Gboho à Nîmes !

Le 7 janvier dernier, nous vous avions indiqué que Yann Gboho était suivi par plusieurs écuries en France comme à l'étranger. Outre des clubs en Italie, en Allemagne et en Angleterre, le Stade de Reims, Strasbourg et Nîmes étaient sur le coup d'après nos informations.

Et les Crocodiles étaient plus avancés que les autres formations. Toutefois, le dossier traînait ces derniers jours du côté du Stade Rennais. Toutefois les positions se sont rapprochées ces dernières heures et à l'heure où nous écrivons ces lignes, un accord existe entre le joueur et Nîmes, mais pas encore entre les deux clubs.