Rennes : ça se bouscule pour Yann Gboho !

Dans une semaine, Yann Gboho va vivre un jour dont il risque de se souvenir longtemps. En effet, le jeune attaquant va fêter ses vingt ans le 14 janvier prochain. Un âge symbolique pour un grand espoir que nous vous avions présenté sur notre site il y a un peu plus d'un an. A ce moment-là, le natif de Man en Côte d'Ivoire commençait à intégrer régulièrement le groupe professionnel sous la houlette de Julien Stéphan.

La saison dernière, il a ainsi fait ses grands débuts en professionnel lors du Trophée des Champions contre le PSG (3 août 2019) avant de faire ses premiers pas en Ligue 1 Uber Eats face à Monaco (20 octobre). Une semaine après, Yann Gboho vivait un moment fort en marquant son premier but en L1. Un but très important puisqu'il avait offert la victoire aux Bretons dans les arrêts de jeu face à Toulouse. Après cela, le joueur né en 2001 est régulièrement apparu avec l'équipe fanion rennaise. Au total, il a terminé l'exercice 2019-20, stoppé en mars avec l'épidémie de coronavirus, avec 17 rencontres toutes compétitions confondues (2 buts).

Plusieurs clubs suivent Yann Gboho

En 2020-21, il a déjà été utilisé à treize reprises toutes compétitions confondues. Dans le détail, il a joué 9 rencontres de L1 et 4 de Champions League, une compétition qu'il a découvert. Mais le jeune homme n'a été titulaire qu'à trois reprises. C'est forcément trop peu pour un élément qui a besoin d'enchaîner pour apprendre, progresser et évoluer au plus haut niveau. Le joueur est donc sur le départ durant ce mois de janvier 2021 comme l'a indiqué Goal.com ce jeudi. Ce que nous pouvons vous confirmer. Mais ce n'est pas tout...

D'après nos informations, plusieurs écuries sont prêtes à l'accueillir en prêt, a priori jusqu'à la fin de la saison. En France, sa cote est au plus haut. Ainsi, le Stade de Reims, Nîmes et Strasbourg ont manifesté leur intérêt pour lui nous a-t-on fait savoir. Ils ne sont pas les seuls. Des clubs en Italie, en Espagne, en Angleterre (Championship) et aux Pays-Bas se sont aussi positionnés sur ce dossier. Un dossier où il faudra donc trancher rapidement entre plusieurs prétendants pour le courtisé Yann Gboho. Affaire à suivre...