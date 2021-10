Rennes - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

La trêve internationale d'octobre approche à grands pas mais il y a un encore un dimanche assez garni aujourd'hui avec les championnats nationaux. En ce qui concerne la Ligue 1, la journée va débuter à 13 heures du côté du Roazhon Park avec une confrontation entre le Stade Rennais (14e, 9 pts) et le Paris Saint-Germain (1er, 24 pts). Après une mauvaise série de quatre matches sans succès toutes compétitions confondues, les Rennais ont retrouvé le sourire dernièrement avec deux victoires et un nul, dont ce joli succès contre le Vitesse Arnhem en Ligue Europa jeudi (1-2). Mais en championnat, tout n'est pas rose et la formation bretonne compte bien réaliser un gros coup face à l'ogre parisien.

Justement, concernant les visiteurs du jour, la dynamique est bien différente. Outre le match nul contre le FC Bruges lors de la 1ère journée de Ligue des Champions (et la défaite dans le Trophée des Champions contre le LOSC le 1er août), les Parisiens ont tout raflé sur leur passage, avec huit victoires en autant de matches en Ligue 1 et récemment un succès face à Manchester City (2-0), mardi soir, en C1. En championnat, la formation de Mauricio Pochettino est en grande forme et n'a tout simplement pas perdu un point depuis le 9 mai... sur la pelouse du Stade Rennais (1-1, 36e journée de la saison 20/21). Alors le SRFC va-t-il encore réussir à tenir tête au club de la capitale ?

Le quatuor Di Maria-Messi-Neymar-Mbappé aligné ?

Dans tous les cas, Bruno Génésio va aligner une équipe compétitive, certainement en 4-4-2. Dans les cages, Gomis va prendre place avec une défense composée de Traoré, Omari, Aguerd et Meling juste devant lui. La ligne du milieu de terrain comprendra Bourigeaud et Sulemana, le meilleur buteur du club pour le moment avec 3 réalisations en L1, dans les couloirs, avec un duo Martin-Tait plus dans l'axe. Enfin, pour l'aspect offensif, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais va s'appuyer sur sa recrue Laborde et Terrier.

Côté parisien, Mauricio Pochettino va normalement partir sur un 4-2-3-1 avec Navas dans le but. Concernant la défense, Hakimi, Marquinhos et Nuno Mendes seront alignés. Il reste un petit doute pour l'autre homme en charnière centrale. Kimpembe ayant enchaîné les matches, Diallo pourrait débuter mais le premier nommé pourrait aussi être titulaire et donc encore jouer. Devant cette belle défense, Gueye et Verratti, très bons face aux Citizens, seront là face aux Rennais avec un trio Di Maria-Messi-Neymar devant eux. Enfin, pour couronner le tout, Mbappé sera présent sur le front de l'attaque parisienne.

