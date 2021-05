Hyères FC : Mourad Boudjellal réagit au départ de Nicolas Anelka

Ce mardi, nous vous avons révélé en exclusivité que Nicolas Anelka quittait son poste de directeur sportif du Hyères FC. «Je suis venu sur ce projet en pensant que le virus était vaincu et que le foot amateur allait reprendre. Après trois mois au club le constat est évident ! Le projet sportif n'est plus le même ! Le foot amateur est à l'arrêt et les restrictions encore plus fortes. Conscient des difficultés financières survenues au club, qui pèsent pour mettre en place le projet et des décisions prises à l’encontre du football amateur, je ne vois pas de projection à court et moyen terme sur le foot amateur. Mon expérience et expertise ne sont pour le moment d'aucune utilité ! Je préfère donc consacrer mon temps à mes autres activités. Je remercie le président de m’avoir donné cette opportunité ! J'ai découvert un club, cette magnifique région et ses habitants chaleureux. Je souhaite bonne chance à ce projet et à toute l'équipe qui encadre le club», nous a-t-il confié.

La suite après cette publicité

Quelques heures plus tard, Mourad Boudjellal a réagi à son départ dans les colonnes de Var Matin. «C'était compliqué dans ce contexte de crise sanitaire et de confinement, on n'arrivait pas à bosser. Nicolas (Anelka) réside entre la Belgique et Dubai, les démarches pour voyager étaient vraiment lourdes. Depuis un mois et demi, il n'a pas pu venir deux-trois fois de suite, ça devenait compliqué (...) Nicolas (Anelka) est un garçon brillant. J'ai beaucoup appris à ses côtés, je le respecte. Je me suis même entouré de certains de ses proches. Ce départ, c'est la vie d'un club (...) Cela ne change rien à mon projet, j'ai une marque de fabrique. J'ai décidé un ramadan médiatique pour le HFC, mais on bosse beaucoup. Pour remplacer Nicolas ? Ce sera aussi un nom connu. Vous savez, je ne vais pas changer...» Les deux parties se quittent donc en bonne intelligence.