Rémy Cabella revient à Montpellier

Libre depuis la résiliation de son bail à Krasnodar, consécutive à la guerre en Ukraine, Rémy Cabella (32 ans) réfléchissait à la suite à donner à sa carrière. « L'idée, ce serait plutôt d'arriver dès maintenant dans un club et d'enchaîner derrière sur mon contrat », confiait-il à L'Équipe, expliquant des contacts concrets avec l'Olympiakos.

La suite après cette publicité

Finalement, l'international tricolore (4 sélections) a préféré faire le choix du cœur. Selon les informations de France Bleu Hérault, le milieu offensif a décidé, dix ans après le titre de champion de France de Ligue 1, de revenir au sein de son club formateur, Montpellier, pour reprendre le fil de sa carrière.

Retour aux sources

Une information depuis confirmée par l'écurie montpelliéraine sur son site officiel. «Le MHSC est très heureux d'annoncer ce jour le retour du milieu offensif de 32 ans dans son club formateur», peut-on lire, propos du président Laurent Nicollin à l'appui. « Rémy était en rééducation ici pour soigner une blessure. En raison de la situation actuelle en Ukraine, nous avons eu l’opportunité de l’engager jusqu’à la fin de la saison. Rémy le souhaitait, il devrait reprendre avec le groupe rapidement», a-t-il confié avant de poursuivre.

«C’est bien pour nous, c’est bien pour lui, et après on verra si l’histoire se poursuit la saison prochaine. Pour l’instant nous le récupérons jusqu’à la fin de la saison. J’espère qu’il va s’éclater et qu’il va nous apporter ce qu’il peut nous apporter.» Si le contrat signé court jusqu'à l'issue de la saison, la radio locale assure qu'il dispose d'une option de prolongation jusqu'en juin 2024. Un signe de fort de son engagement avec l'écurie pailladine. Retour vers le futur !