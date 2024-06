Autriche : Sabitzer prévient la France

Avant d’affronter l’équipe de France demain soir lors du premier match de l’Euro pour l’Autriche, Marcel Sabitzer a donné un entretien au journal Le Parisien. Le joueur de 30 ans, qui devrait être le capitaine de la sélection autrichienne en l’absence de David Alaba, a expliqué comment contenir le bloc tricolore.

«Il y a aussi Mbappé et Dembélé sur les ailes, qui sont très dangereux. On espère pouvoir les contrôler. Sinon, ça risque d’être compliqué. On n’a pas le droit de les laisser avancer vers nous», a d’abord indiqué le milieu du Borussia Dortmund, avant de lancer la rencontre face aux Bleus. «Nous avons bien préparé cette rencontre, on a analysé la formation de l’équipe de France. Et de toute façon, on est prêt à jouer contre elle», a-t-il ajouté.

