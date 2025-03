Le PSG participe à la Kings League à sa façon

Après l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain collabore à son tour avec la Kings League ! Si pour les Phocéens, c’est par une association officielle avec l’équipe d’Adil Rami, le Wolf Pack, le PSG a lui choisi un moyen plus détourné de participer à la compétition de football à 7 la plus en vogue du moment en Espagne et qui débarque en France. En effet, le club parisien a prêté cette semaine ses infrastructures d’entraînement de Poissy à l’équipe Unit3d, gérée par les youtubeurs Squeezie, Djilsi et Maxime Biaggi.

La suite après cette publicité

«Le cadre est idyllique pour s’entraîner, la pelouse est incroyable, ça motive les joueurs. C’est un magnifique premier entraînement, on ne pouvait pas avoir mieux», a constaté le co-président Squeezie dans une vidéo réalisée par le PSG. «C’est le genre de contexte qui permet de créer une cohésion de groupe, de pouvoir pratiquer ici», a souligné le désormais manager général de Unit3d, Jérome Rothen.