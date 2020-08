Ligue des Champions, PSG : Neymar annonce la couleur

La suite après cette publicité

Le match qu'il ne fallait pas rater. À l'Estádio da Luz de Lisbonne, le Paris Saint-Germain défiait l'Atalanta Bergame ce mercredi soir dans le cadre des quarts de finale de Ligue des Champions. Une rencontre qui avait très mal débuté pour le club de la capitale avec l'ouverture du score de Mario Pašalić pour le club italien (27e). Derrière, le PSG a tenté de revenir, en vain. Ou presque. Juste avant le temps additionnel, Marquinhos a en effet égalisé pour les champions de France et derrière, Eric Maxim Choupo-Moting a offert la victoire aux siens à la 90e+3 (2-1) ! Une fin de match totalement folle sur laquelle est revenu Neymar.

Très en vue dans cette rencontre mais autour de beaucoup de déchets devant le but, le numéro 10 brésilien est d'abord revenu sur le match des siens au micro de RMC Sport : «c'est une grande nuit. L'Atalanta est une grand équipe qui a bien joué toute la saison. C'était la surprise de cette compétition.On savait qu'ils étaient très agressifs, qu'ils pressaient sur tout le terrain. Ils ont vraiment bien joué, avec une belle équipe, mais on est très contents de ce qu'on a fait. Nous aussi on a fait un grand match ontre eux. Maintenant,il va falloir se reposer.» Ce qui est sûr, c'est que l'ancien joueur du FC Barcelone n'a jamais pensé à l'élimination.

«On va tout donner, on va tout faire pour gagner»

«Non, jamais. Je n'ai jamais pensé à ça, à rentrer à la maison. Du début à la fin, dès l'échauffement, on a pensé à être qualifiés pour les demi-finales. Et personne va m'enlever de la tête que j'ai envie d'aller jusqu'en finale. On a franchi ce palier, il y en aura un autre qui sera très difficile. Il va falloir régler ce qu'on peut pour faire un autre grand match, a poursuivi l'international auriverde sur le bord de la pelouse. L'objectif de gagner la Ligue des Champions était là bien avant ce match-là. Ce n'est jamais parti... Il reste deux matches, on va tout donner, on va tout faire pour gagner.» Et pour aller soulever la coupe, Neymar compte forcément sur ses coéquipiers et ce groupe très uni.

«C'est très compliqué, très difficile d'arriver ici. On est très contents, on vit des choses très fortes. Après, on est vraiment un groupe formidable, une famille, donc on sait qu'avec cet état d'esprit, c'est impossible de nous mettre en dehors de cette compétition. On savait qu'on pouvait même marquer après avoir égalisé donc on n'a jamais baissé les bras, même dans la difficulté», a lâché le joueur de 28 ans qui a avoué qu'il aurait pu marquer avec ses nombreuses occasions. Prochaine étape pour le PSG mardi soir avec une demi-finale contre le RB Leipzig ou l'Atlético de Madrid, qui s'affronteront jeudi soir (21h).