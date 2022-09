L2 : Sochaux leader après sa victoire à Dijon, Caen s'impose face à Amiens et monte sur le podium

La défaite de Bordeaux, solide leader, contre Saint-Etienne, la lanterne rouge, un peu plus tôt ce samedi en ouverture de cette 8ème journée de Ligue 2(2-0), annonçait déjà du changement au classement à l'issue du traditionnel multiplex de 19h. Sochaux s'est notamment imposé sur la pelouse de Dijon (2-0) grâce à des réalisations d'Ibrahim Sissoko (26e) et Moussa Doumbia (55e). Avec cette victoire, les Sochaliens prennent la 1ère place aux Bordelais.

La suite après cette publicité

De son côté, Caen l'a emporté à domicile face à Amiens (3-1) avec des buts inscrits en deuxième période. Des réalisations d'Alexandre Mendy (47e), Samuel Essende (56e) et Romain Thomas (71e) côté normand et de Formose Mendy (82e) pour les Picards. Caen monte à la 3ème place avec ce succès. Dans les autres rencontres de la soirée, Le Havre est allé gagner à Niort sur la plus petite des marges (1-0) tout comme Pau à Laval (1-0). Mêmes score et même victoire pour Annecy à domicile contre Quevilly-Rouen (1-0) tandis que le Paris FC s'est imposé sur la pelouse de Grenoble (2-1). Match nul entre Rodez et Valenciennes (1-1). Score nul et vierge entre Nîmes et Bastia. La rencontre a été marquée par trois cartons rouges. Deux du côté corse pour Christophe Vincent (59e) et Franck Magri (88e) et un pour Thibaut Vargas (27e) chez les Nîmois.

Les résultats du multiplex de 19 heures

Dijon 0-2 Sochaux : Sissoko (26e), Doumbia (55e)

Caen 3-0 Amiens : Mendy (47e), Essende (56e), Thomas (71e)

Niort 0-1 Le Havre : Lekhal (pen, 54e)

Grenoble 1-2 Paris FC : Sanyang (78e) / Guilavogui (61e), Chahiri (pen, 89e)

Nîmes 0-0 Bastia

Rodez 1-1 Valenciennes : Corredor (52e) / Noubissi (73e)

Laval 0-1 Pau : Bassouamina (87e)

Annecy 1-0 Quevilly-Rouen : Bosetti (74e)