Les deux priorités de Vincent Labrune pour satisfaire DAZN

Ces temps-ci, en Ligue 1, il y a presque autant de spectacle sur les pelouses qu’en dehors. Cela n’aura échappé à personne, mais le football français s’est retrouvé au bord du précipice au cours de ce mois de février : DAZN, qui retransmet 8 des 9 matchs de chaque journée, a tout simplement refusé de payer l’échéance due à la LFP du mois de février. Si finalement, tout est rentré dans l’ordre, cet épisode en dit long sur la situation que traverse le ballon rond dans l’Hexagone. La plateforme britannique avait motivé son action par le fait que la lutte contre le piratage était trop faible, et avait un impact direct sur son nombre d’abonnés. Et Vincent Labrune semble avoir bien compris le message.

La suite après cette publicité

Le président de la LFP a choisi de s’exprimer via un entretien accordé à L’Équipe. Selon lui, deux objectifs sont prioritaires, à savoir lutter contre le piratage, et promouvoir DAZN auprès des jeunes : « le premier, renforcer la lutte contre le piratage. Il y a en effet urgence à agir de la part du législateur car la France a des années de retard par rapport à ses voisins européens. Je suis ravi de voir que la proposition de loi portée par le sénateur Savin est en cours de finalisation et je me réjouis qu’elle soit officiellement soutenue par Marie Barsacq et Rachida Dati que j’ai d’ailleurs vue mardi sur ce sujet. Le deuxième objectif est d’ouvrir encore plus nos clubs à DAZN et d’en faire encore davantage la promotion, notamment auprès des plus jeunes. » DAZN semble particulièrement attaché à ce second but, puisque la plateforme britannique a lancé un abonnement à 10 euros par mois pour les moins de 26 ans cette semaine. Reste désormais à voir si le public s’y intéressera.