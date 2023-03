Olympiacos : ça bouge pour Yann M’Vila

Professionnel depuis 2009, Yann M’Vila a eu une carrière bien remplie. De ses premiers pas prometteurs au Stade Rennais qui lui ont notamment ouvert les portes de l’équipe de France au Rubin Kazan en passant par l’Inter Milan, Sunderland ou encore l’AS Saint-Étienne, le natif d’Amiens enchaîne toujours les belles performances. Arrivé en 2020 à l’Olympiacos où il est l’un des cadres de l’équipe grecque, le milieu de terrain international tricolore aux 22 sélections se trouve en fin de contrat en juin prochain. Le champion en titre espère d’ailleurs toujours prolonger son meilleur milieu de terrain.

Son statut d’agent libre, sa régularité avec le club grec (132 matches - 8 buts et 7 passes décisives en 3 ans), son expérience et ses qualités techniques intéressent de nombreux clubs. Selon nos informations, Yann M’Vila (32 ans) est ouvert aujourd’hui à une nouvelle aventure en Europe ou dans le Golfe. Al Nasr, le club de Cristiano Ronaldo et de Rudi Garcia est intéressé, mais son profil plaît beaucoup en Angleterre et au Qatar également.

