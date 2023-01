Le Real Madrid est à la recherche d’un nouvel attaquant !

La suite après cette publicité

C’est un sujet récurrent à Madrid, et ce depuis des années. Qui pour jouer en pointe si Benzema se blesse ou est indisponible ? Jusqu’ici, Carlo Ancelotti s’est plutôt bien débrouillé quand l’attaquant français n’a pas pu jouer, et des joueurs comme Marco Asensio ou Rodrygo ont porté satisfaction dans ce rôle de faux numéro 9. Mais dans les bureaux du Bernabéu, on sait qu’il ne s’agit que de solutions temporaires, d’autant plus que le buteur lyonnais vient de fêter ses 35 ans.

Ainsi, Defensa Central, site spécialisé dans l’actualité du club merengue, indique que les têtes pensantes du leader de la Liga sont à la recherche d’un buteur. Plus précisément, un buteur de transition, pour assurer le passage de témoin entre Benzema et Endrick, qui arrivera à l’été 2024 et qui devrait, si tout se passe bien, devenir la référence offensive du club sur le moyen et long terme.

Deux critères à remplir

L’état major du champion d’Europe a ainsi accepté la demande de Carlo Ancelotti, désireux d’un renfort en attaque, et a bien l’intention d’enrôler un attaquant assez rapidement, mais sous certaines conditions. Tout d’abord, il faut qu’il soit abordable financièrement, et ne soit donc pas excessivement cher, alors que le club a déjà prévu de grosses dépenses pour Jude Bellingham notamment.

L’autre impératif : il faut que le joueur soit polyvalent. Le Real Madrid ne veut pas uniquement un joueur de surface, mais aussi un attaquant qui puisse évoluer sur un flanc par exemple si le contexte d’un match le demande. Un profil assez complet, et comme l’indique Defensa Central, Marcus Thuram fait partie des joueurs qui remplissent tous les critères. Affaire à suivre…