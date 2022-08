PSG : un incroyable récital offensif et des esprits marqués !

La suite après cette publicité

Un premier titre lors du trophée des Champions, remporté face au FC Nantes. 5-0 contre Clermont puis 5-2 face à Montpellier, le week-end dernier, pour lancer son exercice 2022-2023 en Ligue 1. Si le début de saison du Paris Saint-Germain revêtait déjà des allures de rêve éveillé, la performance réalisée par les hommes de Christophe Galtier, ce dimanche soir, contre le LOSC, à l'occasion de la troisième journée, a marqué tous les esprits.

Impressionnant collectivement, le club de la capitale, dans son traditionnel 3-4-2-1, n'a ainsi fait qu'une bouchée du LOSC (7-1), impuissant face à tant de talent. Au paradis après seulement huit petites secondes de jeu - quand Kylian Mbappé, lancé par Leo Messi, égalait le record du but le plus rapide en Ligue 1 (Michel Rio en février 1992) - le PSG ne redescendait plus jamais de son Éden. Rigoureuse, juste techniquement et déterminée à marquer de son empreinte le championnat de France, la formation parisienne s'est montrée intraitable. Ou plutôt injouable.

Une performance collective éblouissante !

Adieu les polémiques, place au récital. Une partition collective d'ailleurs digne des plus grandes performances européennes. De Messi, buteur et passeur, à Mbappé, auteur d'un retentissant triplé en passant par Neymar, doublé buteur/passeur et désigné homme du match par notre rédaction, sans oublier Hakimi, impressionnant dans son couloir droit et troisième buteur de cette rencontre, les Rouge-et-Bleu ont ainsi laissé les observateurs bouche bée. Et pour cause, au-delà de l'éblouissant rendement de son trio magique Neymar-Messi-Mbappé, c'est tout un bloc qui s'est montré uni. De quoi satisfaire Christophe Galtier, présent au micro de Prime Vidéo au coup de sifflet final.

«C'est une grande satisfaction de voir les joueurs heureux et jouer les uns pour les autres. Il y a du talent et quand ils s'associent ça rend le match agréable. J'ai vu des signaux importants dans le replacement des trois de devant. C'est pour ça que j'ai pas fait de changement offensif. Je les ai trouvé très heureux ensemble. C'est un match quasi parfait. Leo (Messi) Ney et Mbappé ont beaucoup couru et se sont bien replacés. C'est important», s'est ainsi réjouit le technicien de 55 ans avant de mettre l'accent sur l'implication du Brésilien de 30 ans : «parmi les trois de devant, Neymar est celui qui donne le plus équilibre. il a du volume et de l'intensité».

Un état d'esprit irréprochable !

Porté par ses trois fantastiques, le PSG, qui a inscrit au moins trois buts lors de ses six derniers déplacements, a également brillé à d'autres titres. Il suffit d'ailleurs de constater la performance clinique de Vitinha, bluffant aux côtés de Verratti, celle des pistons Nuno Mendes et Achraf Hakimi, effrayant de par leur volume de jeu et leur implication offensive, ou encore celle de Ramos, très rassurant défensivement. «Si l'équipe se comporte comme elle s'est comportée toute cette semaine, ça va être difficile pour les adversaires», ajoutait d'ailleurs Galtier en conférence de presse, fier de l'état d'esprit affiché par les siens.

«Mes satisfactions du soir, c'est la discipline, le sourire et l'envie de jouer. J'ai pris du plaisir ce soir. A partir du moment ou le match est plié à la mi-temps. Je félicite mes joueurs», reconnaissait aussi celui qui faisait son retour en terres nordistes. Et pour cause, outre la justesse technique et le talent, connu de tous, des Parisiens, c'est bien la rigueur, la détermination et l'implication collective qui ont retenu l'attention en clôture de cette troisième journée. Animés par l'envie de bien faire, multipliant les gestes positifs et affichant, tous sans exception, cette cohésion nécessaire aux plus belles performances, les coéquipiers de Verratti, qui fêtait à Lille une 250e en L1, ont ainsi frappé un grand coup.

Avec cette retentissante victoire (7-1), le PSG enchaîne donc un quatrième match avec au moins cinq buts inscrits, ce qu'aucune équipe n'était parvenue à faire au sein de l'élite depuis le Stade de Reims en août-septembre 1952. Un récital qui permet surtout au club parisien de garder les commandes du championnat avec 9 points pris en trois matches et une différence de buts de... +14. Une chose est sûre, l'AS Monaco, tout juste balayée par Lens (1-4), est prévenue, avant son déplacement au Parc des Princes dimanche prochain. La patte Galtier, elle, est déjà bien visible.