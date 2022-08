Lille - PSG : les notes du match

La suite après cette publicité

Le duel tant attendu entre les deux derniers champions de France a tourné à la démonstration. Ce dimanche, en clôture de la 3ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée du LOSC Lille (7-1), grâce notamment au trio offensif XXL Mbappé-Neymar-Messi. La partie était déjà pliée à la pause, mais il ne fallait pas arriver en retard à la Decathlon Arena. La faute à Kylian Mbappé, buteur au bout de 8 secondes, inscrivant ainsi le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 (aux côtés de Michel Rio, avec Caen, en 1992).

Les hommes de Christophe Galtier, avec le même XI aligné depuis le début de la saison, ont ensuite récité leur football dans le Nord. Messi, après un relais avec Mendes, a fait le break (0-2, 28e). Hakimi, sur une offrande de Neymar, a ensuite permis au PSG de prendre le large (0-3, 39e). Puis le Brésilien a participé à la fête en profitant d'un ballon donné par Messi mais contré par Gomes (0-4, 43e), après une nouvelle récupération haute des Parisiens. L'addition aurait même pu être plus salée à la mi-temps si Neymar avait été plus tueur sur un service de Mbappé (8e). Ou que KM7 lui-même n'avait pas manqué le cadre après avoir pourtant effacé Jardim et fait le plus dur sur une ouverture lumineuse du n°10 brésilien (25e).

Une performance XXL de l'attaque parisienne

Les Lillois, malgré de bonnes intentions, ont été trop timides pour inquiéter un Donnarumma impeccable face à Bamba (5e, 7e, 12e) et David (36e, 37e). Le retour des vestiaires n'aura pas changé grand-chose pour les Dogues. Neymar Jr s'est offert un doublé grâce à une superbe inspiration de KM7 sur un décalage d'Hakimi (0-5, 52e). Si Bamba a sauvé l'honneur en deux temps après une belle parade de Donnarumma (1-5, 54e), et que Jardim s'est imposé devant le capitaine rouge et bleu (57e), le duo Neymar-Mbappé a encore fait très mal. Comme un symbole avec les polémiques récentes autour des deux stars, l'Auriverde a mis le Bondynois sur orbite pour qu'il s'offre un doublé (1-6, 66e) puis un triplé (1-7, 87e) pour mettre fin au festival.

La fin de match, qui aura vu Renato Sanches faire son retour devant son ancien public, a tranquillement été gérée par les Franciliens. Les Lillois de Paulo Fonseca subissent là leur premier revers de l'année. Ce PSG, qui prend déjà seul les commandes de la Ligue 1, semble lui bien parti pour écraser tous les records. La preuve, le club de la capitale est devenu la première équipe à marquer 5 buts lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 1 depuis Reims en 1952-53, mais aussi la première de L1 à inscrire au moins 3 buts en 6 matchs de rang à l'extérieur.

L'homme du match : Neymar (9,5) : le Brésilien a très bien combiné avec Mendes sur son côté gauche mais il a loupé une occasion en or sur une passe à l'aveugle de Mbappé (9e). Neymar a pris son envol par la suite. Il a réalisé une passe en profondeur de très grande qualité pour Mbappé mais ce dernier n'a pas trouvé le cadre (25e). Sa passe décisive pour Hakimi a récompensé son envie et sa créativité (39e). Il a conclu une première période de toute beauté pour le PSG avec un but (43e). Il a repris sur les mêmes bases après la pause. Il a trouvé la faille sur une énième action parisienne (52e) avant de donner une double offrande à Mbappé (66e et 87e). Quel match de l'attaque parisienne et du Brésilien, en feu ce soir (2 buts et 3 passes décisives pour Neymar) !

Lille OSC

Jardim (1) : a connu un début de match très compliqué, encaissant l'ouverture du score dès la première minute. Il ne s'est pas non plus montré impeccable sur ses sorties, se faisant notamment déborder par Kylian Mbappé (25e), qui ne parvenait pas à trouver le cadre. Impuissant sur le subtil ballon de Lionel Messi sur le second but, puis sur les réalisations d'Hakimi et de Neymar, il est rentré aux vestiaires avec quatre buts dans sa musette. Il a dû attendre la 56e minute pour réaliser son premier arrêt, sur une frappe de Lionel Messi, mais cela ne l'a finalement pas empêché d'encaisser 7 buts. Une soirée à rapidement oublier.

Diakité (2,5) : trop souvent pris dans son dos, comme sur le second but parisien, Bafodé Diakité a connu une soirée compliquée. Il a tout de même sorti un ballon très dangereux dans ses six mètres (30e). Il aurait aussi pu réduire l'écart juste avant la mi-temps, mais a raté sa tête (45e). Comme beaucoup de ses coéquipiers, il s'est montré très juste dans son jeu de passe et a remporté la majorité de ses duels (3/5).

Fonte (2) : en difficulté face à la vitesse des joueurs offensifs du PSG, Jose Fonte a vécu un match difficile. Souvent pris dans la profondeur, il n'aura pas su endiguer les vagues parisiennes. Parmi les - rares - points positifs de la soirée, on peut cependant souligner son taux de réussite dans les passes (100%, 44/44)

Alexsandro (3) : auteur d'un superbe retour empêchant Neymar de déclencher sa frappe (22e), il a manqué de vélocité sur le cinquième but parisien, se laissant dépasser par l'envie d'Achraf Hakimi. Remplacé par Tiago Djalo (71e) .

Gudmundsson (3) : malgré de multiples appels sur son côté droit, le Suédois a été trop peu trouvé par ses coéquipiers, comme en témoignent les 15 petits ballons dont il a pu disposer. Remplacé par Alan Virginius (57e) , entré dans un contexte difficile pour ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, mais qui ne s'est cependant pas caché, tentant à plusieurs reprises de combiner avec Jonathan Bamba.

Ismaily (2,5) : lui aussi a été victime des débordements et de la puissance d'Achraf Hakimi, comme sur le troisième but parisien où il s'est fait prendre à l'épaule par le Marocain. Auteur d'un bon débordement sur le but de Jonathan Bamba, sa passe ne comptera pas dans les statistiques, mais aura tout de même eu le mérite d'exister.

André (4) : Benjamin André a fait du Benjamin André. Pas avare d'efforts, il a tenté de ratisser le milieu du terrain grâce à son activité de tous les instants. Si il est à l'aide dans un rôle défensif, il a montré qu'il savait également se projeter et délivrer de possibles dernières passes pour ses attaquants. Remplacé par Jonas Martin (58e) , qui, en une demi-heure, a touché de nombreux ballons et a réalisé de précieuses interceptions.

Gomes (5,5) : aligné aux côtés de Benjamin André devant la défense, l'Anglais est parvenu, à plusieurs reprises, à casser les lignes adverses par ses passes et en a d'ailleurs délivré de nombreuses (98, 74/81). Il a tenté d'apporter offensivement, accompagnant régulièrement les offensives du LOSC.

Yazici (3,5) : occupant le poste de numéro 10, il a notamment réalisé une superbe passe vers Ismaily sur la réduction de l'écart de Lille (54e), mais a eu énormément de mal dans ses duels (seulement un remporté sur les 7 auxquels il a été confronté).. Remplacé par Edon Zhegrova (58e) qui s'est positionné à droite et a apporté par sa qualité technique et sa capacité à porter et conserver le ballon.

Bamba (6) : il a lancé le match des Lillois, cadrant ses trois première frappes (5e, 7e, 12e), malheureusement toutes trop facilement captées par le portier parisien. Après son bon début de partie, il s'est peu à peu effacé sur son côté gauche. Il a cependant sauvé l'honneur des Dogues (54e), s'y reprenant à deux fois pour tromper Gianluigi Donnarumma.

David (3,5) : positionné à la pointe de l'attaque lilloise, le Canadien a beaucoup décroché pour venir aider à la construction du jeu. Il s'est également montré dangereux à deux reprises en fin de première période (35e, 37e). Beaucoup plus présent dans le coeur du jeu que sur le front de l'attaque, sa possible frustration s'est matérialisée par le carton jaune qu'il a récolté en fin de rencontre (82e).

Paris Saint-Germain