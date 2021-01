Rayane Aabid attise les convoitises

La suite après cette publicité

Formé à Amiens, Rayane Aabid (29 ans) évolue désormais à Hatayspor en Turquie. En une saison et demi, le natif de Villeneuve-d'Ascq s'est déjà rendu indispensable. Passé par le Paris FC, ce milieu relayeur est le meilleur joueur de son équipe et dans les meilleurs milieux de terrain du championnat turc. Doté d'aptitudes physiques et techniques supérieures à la moyenne mais aussi d'une bonne technique balle au pied, Aabid est capable de répéter les efforts.

De quoi éveiller l'intérêt de plusieurs clubs plus huppés. Selon nos informations, des rendez-vous ont déjà eu lieu entre des formations européennes et l'agent du joueur, dont le contrat expire en juin prochain. Séduit par son profil, le franco-marocain se laisse le temps et souhaite d'abord connaître le projet proposé par Hatayspor avant d'avancer avec un quelconque club. Les bonnes performances d'Aabid n'ont pas échappé au sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic, qui pourrait l'appeler lors du prochain rassemblement des Lions de l'Atlas.