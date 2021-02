PSG : problème musculaire pour Rafinha

« Dans le cas de Rafa, il a été touché par le Covid quand on est arrivés. On a un effectif qui est important et on prend des décisions. C’est important d’être bien préparé pour le moment venu. Ce sont des décisions sportives, et il aura des opportunités. » Mardi, Mauricio Pochettino tentait de justifier la mise à l'écart de Rafinha depuis son arrivée sur le banc du PSG.

La suite après cette publicité

Malheureusement pour le milieu brésilien, sa situation pourrait ne guère s'arranger dans les prochains jours. Selon les informations du Parisien, l'ancien joueur du Barça, finalement absent pour la rencontre face à Caen, souffrirait d'un problème musculaire. Le staff technique du champion de France n'a souhaité prendre aucun risque concernant l'intéressé.