Benfica : tout le monde est déjà résigné pour Renato Sanches

«Benfica a toujours été le club de mon cœur, donc c’est toujours difficile de ne pas penser à revenir, car c’est un endroit où l’on se sent bien. De tous les clubs où je suis allé, je pense que, en termes de grandeur, Benfica est plus grand que tout le monde», voici comment Renato Sanches signait en août dernier son grand retour du côte de Lisbonne. Formé au sein des Aguias dont il a porté le maillot entre 2008 et 2016, date de son départ pour le Bayern Munich, Renato Sanches revient avec un autre statut du haut de ses 27 ans. Celui de vainqueur de l’Euro 2016, de détenteur de quatre titres de Bundesliga et de deux de Ligue 1, mais il a aussi celui d’un joueur miné par les blessures que ce soit au Bayern Munich, Lille, au Paris Saint-Germain et dernièrement à l’AS Roma.

Son coach Roger Schmidt était toutefois optimiste début août : «nous connaissons sa situation. Mais s’il était toujours disponible et au plus haut niveau, peut-être que son retour ne serait pas possible. Nous faisons confiance au service médical, aux préparateurs physiques et à la motivation de Renato. […] Je crois fermement qu’il deviendra un joueur très important pour nous.» Le lendemain, le joueur se blessait et manquait les deux premiers matches. Débutant progressivement avec la formation portugaise, il a commencé à la 3e journée contre Estrela de Amadora et compte 2 apparitions pour 64 minutes disputées. Encourageant après un dernier exercice catastrophique où il a connu 12 rencontres lors de la saison 2023/2024. Mais finalement, il a de nouveau rechuté à l’entraînement ce mercredi à l’ischio-jambier et sera encore absent pour la reprise. Son indisponibilité est estimée entre deux et trois semaines.

La presse portugaise n’est plus surprise

Une nouvelle déception pour le joueur et son équipe qui laisse le nouveau coach Bruno Lage sans réponse, à l’image de ce que déclarait José Mourinho l’an dernier à Rome : «Renato Sanches court toujours un risque de blessure. C’est difficile à comprendre. Ils n’ont pas compris pourquoi au Bayern, ils n’ont pas compris au PSG et nous essayons de comprendre pourquoi… Lors du match précédent, il a joué 45 minutes, s’est reposé trois jours et maintenant il est à nouveau blessé. Il a senti quelque chose de musculaire et a dû partir.» De quoi faire déjà monter les doutes et le scepticisme autour du joueur au Portugal. «Renato, 5 matches c’est le risque» titre d’ailleurs Record qui estime que le joueur manquera les 3 prochains matches de championnats et les deux premières rencontres de Ligue des Champions face à l’Étoile Rouge de Belgrade et l’Atlético de Madrid.

«Renato, malheureusement, pas de surprise» titre de son côté A Bola qui est bien conscient que la fragilité rencontrée par le joueur tout au long de sa carrière pouvait revenir du côté de Benfica. «S’il est vrai qu’il n’y a jamais de blessures opportunes, celle-ci, aux yeux de Renato Sanches, semble particulièrement inopportune en raison de la « déception » qu’elle crée. Mais que personne ne dise qu’ils ont été surpris», rajoute le quotidien sportif portugais. O Jogo va même plus loin et souligne que «le virus du PSG frappe fort à Benfica», en rappelant que Julian Draxler et Juan Bernat qui avaient aussi connu des prêts du côté de Benfica avaient également eu de gros problèmes physiques. La joie de revoir un enfant du club avait tenu un temps, désormais, c’est la frustration de ne pas compter sur lui qui prend le dessus.