Shanghai : Oscar a déjà une offre sur la table

Si plusieurs stars ont décidé de rejoindre l’Arabie saoudite depuis un peu plus d’un an, d’autres, elles, ont posé leurs valises en Chine il y a quelques années. C’est le cas d’Oscar. Le Brésilien, qui évoluait à Chelsea, a pris la direction du Shanghai SIPG, devenu à présent le Shanghai Port. Mais le footballeur âgé de 32 ans va bientôt s’en aller, lui dont le contrat prend fin en novembre prochain.

Si un retour en Europe est envisagé par le joueur, son pays natal, le Brésil, est prêt à le rapatrier. Interrogé par UOL, Eduardo Coudet, l’entraîneur de l’Internacional, veut le recruter. «Notre seul objectif, le joueur que nous allons essayer de faire venir, c’est Oscar. Je veux recruter Oscar. Si vous voulez savoir, j’ai déjà parlé à son manager, qui est le même que Thiago Maia. Il ne peut plus me supporter. Je veux Oscar. Ils (la direction) me demandent de ne pas en parler, mais parfois je parle trop». Il reste à savoir si Oscar est prêt à revenir dans son ancien club.