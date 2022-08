Accord entre l'AS Monaco et Salzbourg pour Mohamed Camara !

La suite après cette publicité

Longtemps, Boubakary Soumaré a été érigé comme le successeur naturel d'Aurélien Tchouaméni, parti au Real Madrid. Mais la complexité du dossier ainsi que les hésitations du milieu de terrain de Leicester ont fait traîner l'opération. Paul Mitchell et sa cellule de recrutement ont plus d'un tour dans leur sac et avaient déjà trouvé une alternative de poids en la personne de Mohamed Camara.

Le milieu de terrain international malien de 22 ans, qui est arrivé très jeune à Salzbourg en 2018 est devenu un cadre de l'équipe autrichienne cette saison, participant notamment aux six matches de son équipe en phase de poules de la Ligue des Champions. Comparé à N'Golo Kanté pour son abattage et son style de jeu, l'ancien pensionnaire de la célèbre académie Jean-Marc Guillou était sur les tablettes de nombreux clubs européens.

Un transfert à 15 M€ pour l'AS Monaco

À commencer par Leeds United, qui avait offert 25 M€ en début de mercato à Salzbourg. Mais c'est bien sur le Rocher que devrait évoluer Mohamed Camara pour les cinq prochaines années. L'ASM va réussir un coup de maître en le recrutant pour un montant défiant toute concurrence pour un joueur de cette qualité. Selon nos informations, les deux formations sont parvenues à trouver un accord sur les modalités d'un transfert qui s'élèvera à 15 M€.

Présent cet après-midi lors du match nul 1-1 entre Monaco et Rennes, Camara en a profité pour passer sa visite médicale qui s'est déroulée sans encombre. Sauf improbable retournement de situation, Mohamed Camara devrait être un joueur de l'AS Monaco dans les prochaines heures. Philippe Clement, qui a perdu cet après-midi Youssouf Fofana sur une expulsion face à Rennes, se réjouira certainement de cette arrivée et ce même si le technicien belge a pu s’appuyer contre Rennes sur le jeune milieu de terrain formé au club Soungoutou Magassa.